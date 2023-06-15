Ливневые дожди в Гагре в среду утром повредили участок республиканской трассы, несколько домов и гостиницу и создали транспортный коллапс, который на железной дороге все еще не преодолен.

Вчера утром немало жителей Сухума обменивалось примерно такими диалогами: «Видели по телевизору из Москвы, какой ужас в Сочи? Мацеста вышла их берегов и смывала проходящие по дорогам машины… Все затопило». «Да, удивительно, а у нас все тихо-спокойно».

Но вскоре и для таких выяснилось, что далеко не везде тихо-спокойно. Удар стихии в ночь с 13 на 14 июня задел и Абхазию, прилегающую к российской границе западную часть Гагрского района. Причем специфика того удара была такова, что он пришелся на отдельные участки местности выборочно. Некоторые сочинские интернет-издания сообщали, что если в Хостинском районе кошмарная ситуация, то многие жители Сочи и Адлера вообще ничего не почувствовали. Как и сухумцы…

В Абхазии в основном разгул стихии пришелся на отрезок между 20-м и 23-м километрами республиканской трассы, близ Гагры, где на землю обрушились ливневые дожди. Примерно в пять тридцать жители домов, расположенных ниже автодорожного моста в ущелье, проснулись от грохота и сотрясающихся стен. Они увидели сходящий в ущелье сель и стали выбираться из жилищ, ряд которых залило грязью и засыпало камнями по самую крышу. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, но некоторые признавались потом, что чувствовали себя на волоске от гибели. Вот как по Абхазскому телевидению рассказывала о пережитом, едва сдерживая слезы, туристка Анна Третьяк из Башкортостана. По ее словам, она проснулась от сильного шума, и на ее глазах вынесло стену дома. Она вскочила с кровати и схватила ребенка. Кровать в этот момент понесло с обрыва. Они пошли к дальней стене. Всю мебель из комнаты начало просто выносить на улицу. Анна рассказывает:

«А вода все прибывает. Я вижу, что камнями засыпало то место, где сильный поток воды шел, и понимаю, что теперь вода пойдет в нашу сторону. Двери заблокировало камнями. Я держала маленького ребенка на руках, и мои мысли были о том, как спасти хотя бы одного. Нельзя так говорить, но в какой-то момент я подумала, как ребенку будет легче умереть – захлебнуться в этой жиже или же погибнуть под ударами камней. Я начала медленно подходить к краю и увидела внизу мужчину…»

Этот пожилой мужчина, вероятно, понял, что не всем удалось выбраться, и вернулся к дому. Не сразу, но он услышал крики Анны и подал ей деревянную балку. С помощью ее туристка с маленьким сыном выбралась из дома. Она счастлива, что все ее дети выжили.

В этом месте ночевали десять туристов из России, семеро из которых – дети. Власти Гагрского района бесплатно разместили их в гостинице и выплатили по сто тысяч рублей компенсации за потерянное имущество. Пострадавшие не успели вынести из номеров даже свои документы, и к ним приезжали представители посольства России в Абхазии. Они обещают помочь с оперативным восстановлением документов, чтобы туристы смогли без проблем вернуться домой. Местные жители стали приносить пострадавшим одежду и продукты питания.

Разгул стихии повредил в районе несколько домовладений и мини-гостиницу. Рано утром прекратилась подача воды населению, потому что пришлось отключить насосные станции «Репруа-1» и «Репруа-2», так как грязевой поток бил в них. После того как стихия улеглась, насосные станции проверили, и подача воды возобновилась. Проблем с подачей электроэнергии нет.

А вот с транспортном возник коллапс. Пришлось расчищать много завалов на республиканской трассе, асфальт в ряде мест был сильно поврежден, но автомобильное движение все же удалось восстановить довольно быстро. С железной дорогой – хуже. Движение на ней восстановится с помощью российского ремонтного поезда только через три-четыре дня.

Президент Абхазии Аслан Бжания ознакомился с ситуацией в зоне стихийного бедствия в Гагрском районе и провел там выездное совещание. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния доложил президенту: «Сейчас автомобильная дорога открыта, работает реверсно. Железную дорогу, к сожалению, подмыло, движение по ней пока приостановлено». По его словам, два российских поезда из Москвы и Санкт-Петербурга остановились в районе поселка Цандрипш. Пассажирам оказывают помощь: на микроавтобусах их доставляют в города следования. Президент дал поручение в максимально сжатые сроки запустить движение на железной дороге и ежедневно докладывать о ходе восстановительных работ.

Интересно было познакомиться с откликами в соцсетях на произошедшее в Сочи и Абхазии. Многие сочинцы ругают местные власти. Вот типичный пост:

«Так и будем каждый раз причитать: залповый ливень, аномальные осадки? Сами же застроили каждый метр вдоль русла реки. Или бабки карман не жмут?»

Перекликаются с этим и комментарии в абхазском сегменте соцсетей:

«Где попало строят, лишь бы бабки были. Жалко»;

«Вода под мостом по ущелью уходила, но умники засыпали овраг. Нашли тоже где строить гостиницу!»;

«Природа мстит. Порубили деревья ради наживы».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем Госкомитета по экологии Абхазии Савелием Читанава и задало ему несколько вопросов. В частности, нас интересовало, насколько соответствует реальности несколько раз прозвучавшее в СМИ предположение, что близ Гагры вчера прошел смерч. А еще – правда ли, что разгулу стихии могла способствовать вырубка деревьев. Читанава сказал:

«Говорить о том, что это был смерч, – пока подтверждающих фактов нет. Кроме того, что жидкость там была солоноватого вкуса. А что касается застроек по трассе, это на самом деле имеет место быть. Надо более тщательно выбирать места для строительства – с учетом природных особенностей, рельефа местности. Почему? Потому что, как показала практика, в одном из ущелий все было перекрыто таким образом, что жидкости некуда было идти. Когда она достигла какой-то критической массы, разорвало все, и хлынул поток.

– Некоторые сетуют, что много там вырубается леса… Это действительно так?

– Как раз в этом месте не рубится ничего абсолютно. Там естественная растительность в том виде, в котором была. Ну, факторы другие повлияли – это уже другой разговор».

Вчера, отвечая в зоне стихийного бедствия на аналогичные вопросы журналистов, Аслан Бжания сказал:

«Я дал указание компетентным органам, будут все изучать. Если есть нарушения, мы об этом будем знать. И впоследствии такие нарушения не будут допущены. А лица, которые допустили такие нарушения, будут выявлены».

А сегодня в семь утра ливень затопил Гудауту. Вышли из берегов речки. Вода зашла в подвальные помещения и первые этажи зданий на улицах Киараз. Состалиева, Нартаа, Рафаэля Царгуша. Подтоплено около 25 домовладений.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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