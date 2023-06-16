Глава МИД Грузии выступил в парламенте с отчетом

«Развитие стратегических партнерских отношений Грузии со странами Европы важно для успеха в процессе интеграции в европейские и евроатлантические структуры», - заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, во время выступления в парламенте, пишет SOVA.

Он отметил, что в 2023 году с целью укрепления двусторонних отношений с европейскими странами активно использовались как двусторонние форматы, так и многосторонние форумы, в Тбилиси побывали канцлер Австрии, главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Франции, Дании, Норвегии, Хорватии, Польши, Чехии, Венгрии. Илья Дарчиашвили вспомнил и о визите министров иностранных дел Германии и Франции в Грузию заявили, что Грузия – это Европа и место грузинского народа в Европе.

Согласно заявлению главы внешнеполитического ведомства, в текущем году двусторонние отношения с Великобританией приобрели беспрецедентно интенсивный характер, что было отмечено и во время визита государственного секретаря по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании в Грузию.

Высокого уровня достигли и двусторонние отношения с Италией, утверждает министр. Была подписана декларация об установлении грузино-итальянского диалога на высоком уровне, цель которого – развитие сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и культуры.

Историческим событием в грузино-австрийских отношениях стал первый официальный визит федерального канцлера Австрии в Грузию, продолжил Илья Дарчиашвили, за которым последовало прямое признание Австрией Грузии как геостратегического партнера.

Во время выступления министр иностранных дел также рассказал об открытии дипломатических миссий Норвегии и Дании в Грузии, что так же указывает на стратегическую роль Грузии в регионе.

По словам Ильи Дарчиашвили, Грузия активно участвовала в реализации инициатив, направленных на укрепление политического диалога, отраслевого сотрудничества и развитие транспортного потенциала в рамках Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.