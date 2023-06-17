На оппозиционера Зураба Джапаридзе совершено нападение

Лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе подвергся нападению, - такую информацию распространяет представительница пресс-службы партии Ана Курашвили, пишет SOVA.

Нападение произошло возле одного магазина в городе Гори:

«Мы ехали в лагерь, остановились возле (магазина) Смарт, мы - девочки - зашли в магазин, и в это время на Джафара, который находился в машине один, напал какой-то сумасшедший. Все произошло очень быстро. У Зуры травма в области глаз», - цитирует Курашвили сайт телекомпании «Формула».

По ее словам Зурабу Джапаридзе пришлось вернуться в Тбилиси.