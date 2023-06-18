Сборная Грузии по футболу обыграла сборную Кипра со счетом 2:1 в группе А отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает SOVA.

Первый тайм завершился вничью – 1:1. После перерыва голевые моменты были у обеих команд.

Счет на 31-й минуте открыл нападающий французского клуба «Мец» (Football Club de Metz) Георгий Микаутадзе. Однако своим пенальти за пять минут до окончания тайма счет сравняли киприоты.

Окончательный счет 2:1 на 84-й минуте зафиксировал полузащитник французского «Бордо» (Football Club des Girondins de Bordeaux) Зурико Давиташвили.