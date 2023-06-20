Рейтинги партий Грузии в июне 2023 года – опрос Edison Research

Если бы парламентские выборы в Грузии состоялись сегодня, 37% респондентов проголосовали бы за «Грузинскую мечту», а 25% за «Единое национальное движение».

Это опрос Edison Research по заказу оппозиционного телеканала «Формула».

Неожиданность в том, что на третье место вышла партия экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию», с 6%, а на четвертое Лейбористская партия, с 5%, пишет агентство «Новости-Грузия». Получается, что эти четыре партии могут преодолеть 5% барьер на выборах.

Остальные:

«Лело» – 4%

«Гирчи – больше свободы» (Джапаридзе) – 4%

«Для народа» (Ана Долидзе) – 3%

«Стратегия Агмашенебели» – 3%

«Гирчи» (Яго Хвичия) – 3%

«Дроа» – 2%

«Альт-инфо» – 2%

«Граждане» – 2%

«Сила народа» – 2%

«Европейская Грузия» – 1%

«Альянс патриотов» – 1%

63% заявили, что предпочитают смену правящей партии. Хотят, чтобы в этой роли осталась «Грузинская мечта» – 37%.

Опрошено 1500 человек старше 18 лет, очные интервью методом случайной выборки с 25 мая по 14 июня. Погрешность +/- 3%.