Вроде бы совсем недавно я познакомился с таким явлением, как TikTok, и по этому поводу даже разразился большой научно-познавательной статьей. Я чуть-чуть постебался над теми, кто увлекся этим видом... нет, не искусства, а... а чего? Что это за жанр? Пока не могу сказать. Как только определюсь, доложу. Я вообще люблю систематизацию, определение, ярлыки, потому что с ярлыком жить проще и понятнее. Если, к примеру, вдруг чувствуешь растерянность и неуверенность, глянул на свой ярлык, а там все написано, и сразу становится понятнее жить.

А что такое TikTok в жанровом отношении – это мне пока не очень понятно. Ясно только то, что это явление набрало бешеные обороты, и, кстати, очень простое в производстве. К примеру, внучка моей знакомой, а ей пять годочков, уже научилась делать короткие ролики про житье-бытье своей семьи и даже пускает их в эфир.

Бабушка в ужасе!

Так вот, я на это дело смотрел очень свысока, но сейчас втянулся и, стоя в очередях за чем-нибудь, а также долгими бессонными ночами, наловчился бездумно просматривать эти нехитрые сюжетики. И, просматривая их, прихожу к определенному выводу, что самые востребованные ролики те, в которых предлагаются разные народные рецепты на случай определенной болезни.

Некоторые советы я даже беру себе на заметку, сохраняю их на потом, чтобы как только – так сразу попробовать применить, дабы жить долго и счастливо и не беспокоить своим нытьем докторов из районной поликлиники. Хотя пока что я только приглядываюсь ко всем этим снадобьям и эликсирам, не переставая удивляться, откуда люди знают все эти целительные рецепты, и, если же они хоть чуть-чуть соответствуют действительности, почему ведущие фармакологические компании не сотрудничают с ними?

Наверное, кое-какие рецепты авторы клипов придумали сами, кое-что вычитали из старых отрывных календарей, а кое-что, может, и правда узнали от предков, которые не верили в докторов и предпочитали лечиться травками, корешками и всякого рода ягодами-малинами.

Это одна категория коротких видео.

Также есть еще большой выбор всякого рода кулинарных видеороликов. Тут выбор такой, что каждый раз, натыкаясь на особенно аппетитный рецепт, я понимаю, что на голодный желудок, и особенно перед сном, смотреть подобное не рекомендуется. Я заметил, что с тех пор, как я увлекся просмотром живых кулинарных картинок, расход любительской колбасы и грузинского хлеба в моем рационе резко увеличился. Причина, думаю, понятна.

Но сегодня я хочу обратить ваше внимание не на кулинарные и не на здравоохранительные сюжетики, которые по большому счету довольно безобидные. Есть в пресловутых TikTok такие ролики, содержание которых кажется мне не совсем обычным и в ряде случаев небезопасным.

Много сюжетов в TikTok посвящены братьям нашим меньшим – всякого рода собачкам, котикам, кроликам, черепашкам, симпатичным грызунам, а также птичкам божьим, которые не знают ни заботы, ни труда.

Я люблю зверей, я люблю домашних животных и с умилением смотрю на всякого рода проказы кошечек, собачек и иже с ними.

Меня иногда напрягает, когда эти самые собачки начинают лизать лица младенцев, тем самым выражая свою безграничную к ним преданность и любовь, но это, как говорится, мои заморочки. Лично я ни в каком случае не позволил бы самому что ни есть одомашненному и любимому мной животному лизать личико ребятенка, во избежание всякого рода инфекций. И вообще, по-моему, это жутко негигиенично.

Но это еще ничего.

А вот есть категория людей, которые, судя по тиктоковскому видеоряду, без всякого страха и упрека заводят в домах не совсем домашних животных. Я бы даже сказал, совсем не домашних зверей – типа рыси, пантеры, ягуара, пумы, а в некоторых случаях даже тигров и львов.

Честно говоря, когда я в первый раз увидел TikTok с сюжетом, в котором в доме на диване разлеглась самая настоящая рысь и хозяева ее гладят, ласкают, чешут брюхо, а иногда в порыве страсти дергают за клыки, то мне подумалось, а не визуальные ли это эффекты? Типа компьютерной графики из фильма «Жизнь Пи», где в одной лодке находились мальчик и здоровенный тигр. Но я знал, что в фильме тот тигр был нарисован с головы до кончика хвоста, и мальчику-актеру во время съемок ничего не грозило. А вот в домашних условиях нарисовать такое, я думаю, тоже, конечно, можно. Но безумно трудно. И кажется мне, что все эти зверюги вполне реальные.

Я видел немалое количество таких роликов, где присутствуют дикие животные семейства кошачьих. Мне вспомнилась семья Берберовых, которая в свое время была очень у нас популярна. Не вдаваясь в подробности, в двух словах расскажу про тот случай тем, кто помоложе и кто, может быть, ничего не слышал про экзотическую бакинскую семью. 43 года тому назад в семье архитектора Льва Львовича Берберова произошла жуткая трагедия, когда одомашненный лев Кинг II в порыве ярости напал на хозяйку Нину Берберову и растерзал ее сына Романа. Лев и еще одно дикое животное пума жили в двухкомнатной квартире в городе Баку. В свое время весь Союз был в восторге и умилении от подобной дружбы царя зверей и людей. Но закончилось все это более чем печально.

Я думал, что тогдашняя история станет хорошим уроком всем желающим поиграть в старика Ноя, который, если молва нам не врет, в одном закрытом помещении умудрился приютить каждой твари по паре.

Ан нет! Видимо, урок забыт из-за срока давности.

Во всяком случае, я в TikTok нередко вижу, что животные, которые по всем законам от людей должны быть отгорожены клеткой, живут в квартирах и частных домах. Наверное, их еще и выгуливают по улице, и очень может быть, что простодушные прохожие подходят к ним с целью погладить «большого котика».

Кстати, в одном ролике была рассказана история, как некий южноафриканский мужик спас маленького бегемотика от гибели, назвал его Хамфри и взял его к себе домой. Кормил его, поил, даже, может быть, и выгуливал. Хамфри шесть лет жил в его семье, вымахал до своих натуральных размеров и в один прекрасный день ухватил своего любимого хозяина и утянул его на дно реки. С концами.

Люди, любите животных, это нормальное чувство. Но перестаньте играть с огнем. Сколько есть веками одомашненных особей, возьмите их к себе домой и холите и лелейте их. Но впускать в дом хищника, у которого в башке вдруг может что-то щелкнуть и он вспомнит, что он хищник, – наверное, не особо разумное действо.

Да, много всякого странного происходит в нашем мире, что не понять еще ни нашим и ни даже самим что ни есть британским мудрецам и ученым.

В общем – как я для себя уже определил, TikTok смотреть можно. Много интересного он мне дает узнать, чем ныне дышит мир.

Дает узнать, а потом поделиться с вами, дорогие мои читатели.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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