«Некоторые политики и при этой власти, и при прежней делали вещи и похуже, но не уходили в отставку…»

«Мои слова по поводу «трусости» относятся к Саакашвили», – заявил председатель аджарского правительства Торнике Рижвадзе. Так политик отреагировал не требования ветеранов и оппозиции извиниться за ранее сказанные слова о том, что война 2008 года была «трусливо проиграна», или уйти в отставку. «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением пользователей соцсетей на эту тему.

– Ждете ли вы извинений Торнике Рижвадзе или его отставки?

Леван: Рижвадзе, по моему мнению, должен и извиниться, и уйти в отставку. Его заявления не впервые вызывают негодование общества, этот политик просто не может контролировать свои слова. Причем в «Грузинской мечте» привыкли оскорблять всех подряд, а когда их выводят на чистую воду, они не извиняются, а начинают оправдываться. В данном случае никаких оправданий поведению Рижвадзе нет. Человек, представляющий государство, находящийся на такой высокой должности, не должен произносить подобные слова.

Миша: Да, Рижвадзе, естественно, должен был извиниться за сказанное, но сегодня он пояснил, что эти слова никак не касались военнослужащих, только Саакашвили. Он решил, что этим заявлением этот эпизод будет исчерпан, однако это не отменяет того факта, что ветераны и участники войны 2008 года чувствуют себя оскорбленными. Думаю, даже несмотря на то, что в обществе, как говорит сам Рижвадзе, неправильно интерпретировали его слова, не было бы трагедии, если бы он извинился. Судя по всему, это какая-то принципиальная позиция, которая совершенно не понятна обществу. Что касается ухода с должности, я не думаю, что из-за недопонимания он должен уйти в отставку.

Кетеван: По моему мнению, если господина Рижвадзе вообще интересует мнение общества и народа Грузии, он должен перед ним извиниться. Вся страна твердит ему, что он нанес государству серьезное оскорбление, а он продолжает оправдываться. Как бы сейчас он ни пытался повернуть ситуацию, факт остается фактом – он оскорбил народ Грузии и павших в войне героев. За такое не извинения нужно просить, а выдворять из страны. Сам ведет себя как трус, только глупости может говорить со своей трибуны. Если он в свое время наблюдал за тем, как «трусливо» проигрывают войну, что же он сам не повел себя как герой и не пошел воевать?

Артем: Видимо, Торнике Рижвадзе в своем заявлении имел в виду политическое руководство страны, но вышло у него это очень плохо. Получилось так, будто он оскорбил грузинских героев, воевавших на протяжении пяти дней, многие из которых были ранены и даже погибли в ходе войны. Я не оправдываю это заявление, думаю, он более подробно должен объяснить, что имел в виду и извиниться за то, что не смог нормально сказать то, что имел в виду. Что касается его отставки… давайте будем реалистами, некоторые политики и при этой власти, и при прежней делали вещи и похуже, но не уходили в отставку.

Малхаз: Торнике Рижвадзе должен извиниться перед военными Грузии и не только, он должен извиниться перед всем народом. Что бы он там ни хотел сказать, он сказал то, что мы все услышали, если он не умеет выражать свои мысли корректно, то это тоже повод для отставки. Нет ему никаких оправданий, такие люди не должны занимать руководящие должности в правительстве. Однако он настолько труслив, что даже извиниться не может, я сомневаюсь и в том, что у него хватит совести подать в отставку.

Тамар: Если судить по тому, кто и что в «Грузинской мечте» говорит, то все они уже давно должны подать в отставку. Торнике Рижвадзе пытается представить ситуацию так, будто война 2008 года касалась только «националов». Я напомню ему, что нападение России на Грузию коснулось всего народа. В такой ситуации, если человек считает себя частью народа, то не должен вообще произносить такие слова как «трусость». Не только «националы» тогда воевали, вся Грузия встала на защиту государства, одну из самых больших трагедий в современной истории так преуменьшать нельзя. 12 лет говорят лишь о «кровавых годах», а сами что сделали, кроме разрушений и уничтожений?

Бачо: Когда ты занимаешь высокую должность в стране, которая прошла оборонительную войну, вообще нельзя делать заявлений, в которых употребляется слово «трусость». Жаль, что представителям «Грузинской мечты» это никто не объяснил. Это не просто повод для отставки, как минимум он не должен занимать никаких государственных должностей до конца жизни.

Давид: Конечно, он должен извиниться в первую очередь, а во вторую – подать в отставку. В любой цивилизованной стране чиновник поступил бы именно так. Если у него есть хоть немного совести, он должен так поступить.

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