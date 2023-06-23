«Эвакуация 2» – новый фильм от Netflix с Крисом Хемсвортом в главной роли с 16 июня уже доступен для просмотра. В боевике снялись и несколько грузинских актеров, среди которых Торнике Бзиава. Он сыграл члена группировки «Нагазеби», противостоящей главному герою Тайлеру Рейку. О своих впечатлениях от съемок актер рассказал «Эху Кавказа».

– Торнике, расскажите, как вы стали участником съемок?

– Мне позвонил Давид Вашадзе (представитель Киноцентра Грузии). Им нужны были мужчины от 30 до 40 лет, хорошо говорящие по-английски. Мы записали пробы с разным акцентом – грузинским и английским. Потом попросили снять, как я двигаюсь физически, чтобы убедиться, что я готов к тяжелому труду, что я быстрый.

– И как вы восприняли новость о том, что прошли пробы?

Мне показалось, что я попал в сказку, свершилась моя мечта

– В это было сложно поверить, тем более что в фильм я попал со своими близкими друзьями, с которыми всегда мечтал сняться, – это вообще отдельная радость была. Вообще, я с самого детства был поклонником голливудских фильмов, в которых делают то, чего больше нигде не делают. Потому, когда это произошло, мне показалось, что я попал в сказку, свершилась моя мечта. Я не думаю, что есть такие исполнители, которые бы не желали попробовать себя в голливудских проектах. Потому для меня это была большая радость.

– Съемки проходили в Австралии?

– В Австралии было мало съемок, больше всего снимали в Чехии, в Праге, в Терезине, где есть старая тюрьма. Снимали как раз в местных катакомбах и тюрьмах.

– Вы в основном снимаетесь в драмах и мелодрамах, непривычно было сниматься в боевике?

Я чувствовал себя как маленький ребенок – это особое чувство – спорт и кино вместе, сравнить даже ни с чем не могу

– Кстати, я считаю, что у настоящего актера всегда есть то, чего он не делал раньше, и ему интересно, как у него это получится. Мы знаем много актеров, которые прекрасно снимаются не только в драмах, но и в таких фильмах – «экшенах», которые технически устроены совершенно иначе. Потому я принял все, что мне предложили. Когда мы отправились на съемки с другими членами команды, нам пришлось очень много тренироваться. Ситуация походила на армию, но, так сказать, на «приятную армию». Требовалась серьезная физическая подготовка. Нас готовили к каждому движению, это стало образом жизни. Концентрация, тренажерный зал по два часа в день, очень много чего входило в подготовку. Я чувствовал себя как маленький ребенок – это особое чувство – спорт и кино вместе, сравнить даже ни с чем не могу, желаю, чтобы как можно больше артистов пережили его.

– Расскажите подробнее об этих подготовках, что за режим у вас был?

– Максимум в 12 часов мы уже спали, поскольку приходилось вставать очень рано. Я просыпался не позже 7-8 часов утра, был четкий график сна, и в целом жили по графику, приходилось придерживаться особого режима. Два раза в день по два часа мы тренировались. Нас предупредили, чтобы мы не ели мучное и сладкое. Я раз в неделю лишь немного сладкого ел с утра, если скучал. Принимали протеины, ели фрукты. Вообще, мотивация настолько велика, столько профессионалов работает с тобой, что ты сам себе не позволяешь что-то нарушить, не сделать так, как делают остальные, поскольку ты считаешь, что ты часть чего-то большого. В общем, в 12 утра мы тренировались по два часа на (физическую) выносливость, отдыхали 3-4 часа, а затем опять приступали к тренировкам. В промежутках, когда приближалось время съемок, работали над текстами. Позже были индивидуальные тренировки – отработка точных движений. В общем, как у обычных спортсменов, такие нагрузки были. При этом тебе помогают, проверяют, как твое сердце и все остальное.

– Насколько такая подготовка помогла во время съемок, были сложности?

Есть возможность сделать лишь часть работы, а остальное за тебя сделает каскадер. Я решил выступать в большинстве своих сцен, до 80% трюков я исполнял сам

– Было очень сложно. Тренировки на выносливость были такими сложными потому, что, если ты не сможешь справиться с ними, тебя могут не допустить до съемок. Есть возможность сделать лишь часть работы, а остальное за тебя сделает каскадер. Нам сразу предложили: если хотите, чтобы 80% за вас сделал каскадер, можете меньше тренироваться, если хотите большего участия, – тренируйтесь больше. Я решил выступать в большинстве своих сцен, до 80% трюков я исполнял сам. Для каждого актера важно делать все самому, и я максимально старался повысить выдержку – это значит, что ты должен очень быстро сделать то, что от тебя требуется, – постановочные движения, может быть много дублей, потому нужна выдержка. Речь идет и о том, насколько правильно ты будешь двигаться во время постановочных боев. Во время съемок используется метод боев, когда ты не касаешься своего партнера, то есть иногда все же приходится в момент борьбы, например, но суть в том, чтобы показать сцену боя, но не нанести травму партнеру. Подготовиться к такому очень сложно. В сценах у меня более «грязный бой» (стиль боя), а у Торнике (Гогричиани) более классический. Он очень хорошо все запоминал, Торнике был лучше в плане движений.

– Что касается самого сюжета, многие местные критики говорят, что события в фильме можно скорее отнести к 90-м годам, но не к современной Грузии.

Персонажи, то, как они выглядят, какие у них татуировки, – это больше соответствует жанру, а не тому, что кто-то хотел сегодняшнюю Грузию показать

– В принципе, я согласен с этим, сейчас не время таких «гангстеров», поскольку после прихода к власти Саакашвили их существование невозможно. Но этот фильм, этот жанр больше напоминает мне сюжет из комиксов, то есть все события утрированные. Может, такие гангстеры и есть в каких-то странах, просто история очень обобщенная. А вообще, о существовании подобных людей в Грузии я и раньше не слышал. История просто утрирована для того, чтобы была доступна любому зрителю. Персонажи, то, как они выглядят, какие у них татуировки, – это больше соответствует жанру, а не тому, что кто-то хотел сегодняшнюю Грузию показать. Кстати, у художников и гримеров там было две толстых книги – сборники советских татуировок, и они рисовали точно те «наколки», какие использовались в советских тюрьмах. У моего персонажа такие «наколки». Расскажу и то, что я предложил использовать фамилию Радиани в фильме (главный антагонист в картине – криминальный авторитет Давид Радиани). Была такая фамилия – Дадиани, а Радиани в XII веке образовалась в качестве своеобразного псевдонима, но затем стала фамилией. У них была какая-то другая фамилия, не помню, какой национальности, в итоге им понравился этот вариант, и они его оставили. С самого начала они проводили с нами много консультаций.

– Наши читатели и слушатели не простят нам, если я не спрошу вас о встрече с Крисом Хемсвортом.

– Он очень хороший человек, с «теплой энергией». Большую часть времени он проводит со своей семьей – женой и дочкой, потому так получается, что держится на расстоянии от остальных актеров. Во время съемок же… скажем, во время поединка, он может взять твою руку и крепко приложить к своему лицу, чтобы удар выглядел сильнее, естественнее. Помогает тебе как партнер. В общении он очень легкий, с чувством юмора, у всех вызывает положительные эмоции. Но, естественно, он очень занятой. Мне он рассказывал о том периоде, когда был серфером. Кстати, он основал спортивные центры в Австралии и не только, он вообще очень важная фигура в Австралии.

– Кстати, власти Грузии ранее заявляли, что планируют привлекать больше желающих снимать здесь фильмы. Есть ли какой-то рост интереса к Грузии и местным актерам со стороны представителей Голливуда?

– Мне кажется, что это сейчас только начало происходить и еще не достигло каких-то масштабов. Они (в Голливуде) только сейчас начинают делать приятные открытия, например, Голшифте Фарахани хорошо знает Грузию, она бывала в Грузии. Но не могу сказать, что о Грузии знают все и все. Сейчас узнали побольше, и это очень приятно.

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