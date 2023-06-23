Сегодня пресс-служба президента Абхазии сообщила, что пансионат «Самшитовая роща» передается в оперативное управление СГБ Абхазии. На Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации возложены обязательства по внесению соответствующих изменений в Перечень объектов республиканской и местной (муниципальной) собственности и контроль за исполнением данного постановления.

Как написал, откликаясь на это сообщение, один из абхазских интернет-пользователей, «Самшитовая роща» – дом отдыха, построенный в 1990 году КГБ СССР. Средств на его строительство не жалели: он обошелся в $55 млн; на сегодня это одно из самых комфортабельных мест размещения туристов в Пицунде – с бассейном, тренажерным залом, баней, сауной, косметическим кабинетом и даже работающим лечебно-диагностическим комплексом.

Добавим к этому, что строила его турецкая фирма, и построила очень качественно. В июле 1994 года там, открывшись в Сухуме, продолжил работу 2-й Всемирный конгресс абхазо-абазинского (абаза) народа. В первые послевоенные годы в пансионате размещалась Миссия ООН в зоне грузино-абхазского конфликта. Затем она переехала в Сухум, а пансионат был сдан в аренду абхазским бизнесменам.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с президентом Абхазского союза туризма Анной Калягиной, и вот что она сказала:

«Все у нас такие пансионаты, которые не приватизированы… Я, честно говоря, долго думала, что он приватизирован, но он просто в аренде… Короче говоря, все вот эти объекты, которые стоят на балансе… или Минтуризма, или района… Сейчас, как я понимаю, дали дополнительный доход СГБ. То есть она, конечно, может расторгнуть договор аренды, но я не знаю, какие там были условия договора. Возможно, им выгоднее будет продолжить его, чтобы на бюджет СГБ падали деньги.

– Я насколько помню, там в аренду взяли абхазские бизнесмены, а потом передали россиянам…

– Не, нет, нет… В бизнесе есть такое понятие – в управление дали. Российской компании за определенный процент прибыли. Но я с Адлейба (арендатором) разговаривала весной, он сказал, что с той компанией они расторгли договор, и наняли просто директора, сотрудников. И так и работают».

Я связался примерно в полдень с председателем Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Бесланом Кубрава, но он сказал, что до получения официальной бумаги об этом решении ничего комментировать не может. В дальнейшем сегодня нам так и не удалось поговорить.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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