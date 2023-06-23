В Цхинвале сегодня прошел бал выпускников. «Эхо Кавказа» спросило у молодых людей, рады ли они, что школьные годы остались позади.

Аслан: Конечно, рад, что закончил школу. Начинается взрослая жизнь, самостоятельная… Вспоминается все время, которое мы провели с одноклассниками. Это было очень хорошее время. Я рад, что у меня такие хорошие одноклассники, дружелюбные, общительные. Всегда помогут, поддержат. Я им благодарен. Конечно, мы останемся друзьями. 11 лет вместе, считай, что мы братья и сестры.

Илона: Я безумно рада, что закончила школу. Все эти 11 лет были увлекательными, но очень хотелось закончить школу.

Алана: Я супер рада! Этот долгожданный день наконец настал. Столько нервов было потрачено. Наконец-то! Мы очень рады. Эмоции неописуемые. Есть и капелька грусти, конечно, сегодня наш последний сбор с классом. Все такие взрослые, красивые. И гордость, и радость… Все чувства перемешаны! Запоминаются люди, которые меня окружали, которые дарили мне эмоции. Это бесценно! Я чуть не заплакала, когда видела их в последний раз. Безусловно, мы будем контактировать и видеться как можно чаще.

Оля: Очень рада. Новая жизнь, новый этап. Я поступлю, буду учиться на ту профессию, на которую хочу, выучусь и буду работать на любимой работе. Настала самостоятельная жизнь!

Элина: Да, очень рада. Но и скучаю по школе немного, конечно… Сегодня волнуюсь, но все хорошо. Я рада, хочу поздравить всех своих одноклассников.

Эдгар: Больше нет, чем да. В школе все так легко, просто. Пришел на урок, сел, никуда не спешишь, ни о чем не беспокоишься. Да, надо учиться, но особо переживать не нужно. А сейчас самостоятельная жизнь, я так волнуюсь… Я буду скучать по этой беззаботности, по школьным дням. Но многие из нас будут в одном городе, и будем встречаться обязательно.

Кристина: Я очень рада, что закончила школу, что пришла на выпускной бал. Вообще, я поступила в колледж после 9 класса, а сейчас пришла на бал с подругами. Я все равно очень рада. Это запоминающийся день, он бывает один раз, и его нужно отпраздновать. На самом деле, в школе было очень хорошо. Я сейчас учусь в колледже, и есть с чем сравнить.

Арина: Очень рада, но не верится, что все так быстро случилось. Все 11 лет пролетели как один день. В 9, 10 классе думали, что еще очень много времени до того момента, когда мы будем на месте выпускников. Сейчас и грустно, и радостно одновременно. Первый этап жизни закончился, пришло время войти во взрослую, осознанную жизнь. Грустно потому, что не будет больше тех уроков, беззаботных дней, которые мы проводили вместе с классом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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