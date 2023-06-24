Экс-премьер Грузии призвал срочно закрыть границу с Россией

Бывший премьер-министр, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария призвал власти срочно созвать Совет безопасности и временно закрыть границу в связи с непредсказуемостью событий в России на фоне начавшегося военного мятежа.
«Опасность реальна! Государственная граница Грузии – пункт пропуска «Ларс» является ближайшим к зоне эскалации пунктом. Для поддержания мира необходимы своевременные действия», - написал Гахария в соцсетях.
Власти Грузии на утром субботы никак не прокомментировали ситуацию в России, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об ударе российских военных по тыловым позициям ЧВК. Он объявил о «марше справедливости», чтобы остановить «зло, которое несёт военное руководство России». Он уточнил, что с ним 25 тысяч бойцов. Цель их «марша» – привлечение к ответственности руководства Минобороны, в частности – главы ведомства Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова.
- Днём 22 июня Пригожин заявил, что война с Украиной в феврале 22 года началась из-за того, что министерство обороны обмануло президента России Владимира Путина. По его словам, Украина не провоцировала войну, а боевые действия были нужны, чтобы министр обороны Сергей Шойгу получил звание маршала.
- ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело по статье об организации вооружённого мятежа.
- В районе двух ночи появилось аудиосообщение о входе ЧВК в Ростов-на-Дону. Губернатор региона Василий Голубев рекомендовал жителям не выходить из домов. Утром в субботу СМИ стали сообщать, что вагнеровцы вошли в Воронеж.
- В Москве на въездах в город усилены посты, москвичей попросили не выезжать на личном транспорте с юга Московской области. Мэрия предупредила о возможном ограничении проведения массовых мероприятий.
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