Абхазский вице-президент Бадра Гунба провел совещание с силовиками

По поручению президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания состоялось совещание вице-президента Бадры Гунба с руководителями силовых структур. На совещании присутствовали спикер парламента Лаша Ашуба и руководитель президентской администрации Джансух Нанба.

На совещании обсуждалось принятие необходимых мер в связи со сложившимися в Российской Федерации обстоятельствами, которые могут спровоцировать усиление внешних угроз и возможность совершения деструктивных действий на территории Абхазии.

Вице-президент Бадра Гунба выразил уверенность, что сложившаяся в Российской Федерации ситуация будет разрешена в соответствии с законом, при этом он обратил внимание участников совещания на необходимость сконцентрировать силы на ключевых аспектах безопасности республики, пишет информагентство «Апсныпресс».

Вице-президент также отметил, что «в связи с активизацией недружественных информационных каналов гражданам и работникам СМИ крайне важно исходить из проверенной, достоверной информации при обсуждении любых вопросов, так как информационное пространство переполнено множеством фальшивых сообщений, цель которых – дезориентация граждан».

Руководители силовых структур доложили о текущей оперативной обстановке, отметив, что в настоящее время никаких чрезвычайных происшествий на территории Абхазии не зафиксировано, а работа силовых структур ведется в штатном режиме. При этом министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния отметил, что, по имеющимся данным, жителей республики среди сотрудников ЧВК «Вагнер» нет.

По итогам совещания вице-президент дал поручения руководителям силовых структур. В частности, согласно поручению, личный состав Министерства обороны, СГБ, МВД, МЧС и прокуратуры республики переводятся на усиленный режим работы. Службе госбезопасности поручено усилить контроль на де-факто пограничных переходах по рекам Ингури и Псоу, и взять под охрану все объекты критической инфраструктуры. Министерству обороны и СГБ поручено находиться в постоянном контакте с представителями 7-й военной базы ВС РФ и Погрануправления РФ в Абхазии.