Югоосетинский президент призвал соотечественников из «Вагнера» не нарушать закон

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев призвал соотечественников, находящихся в составе ЧВК «Вагнер», не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям.

«В связи с событиями, происходящими в зоне проведения специальной военной операции на Украине и вокруг нее, заявляю о полной поддержке действий президента Российской Федерации - верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по пресечению вооруженного мятежа со стороны руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина», - говорится в обращении пресс-службы Алана Гаглоева.

В тексте подчеркивается, что «в этот сложный для России и ее союзников час все должны оставаться едины и действовать во благо общего будущего». «Призываю всех моих соотечественников, находящихся в составе ЧВК «Вагнер», не поддаваться на провокации и не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям своего руководства», - отмечается в обращении.