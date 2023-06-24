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Югоосетинский президент призвал соотечественников из «Вагнера» не нарушать закон

Алан Гаглоев

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев призвал соотечественников, находящихся в составе ЧВК «Вагнер», не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям.

«В связи с событиями, происходящими в зоне проведения специальной военной операции на Украине и вокруг нее, заявляю о полной поддержке действий президента Российской Федерации - верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по пресечению вооруженного мятежа со стороны руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина», - говорится в обращении пресс-службы Алана Гаглоева.

В тексте подчеркивается, что «в этот сложный для России и ее союзников час все должны оставаться едины и действовать во благо общего будущего». «Призываю всех моих соотечественников, находящихся в составе ЧВК «Вагнер», не поддаваться на провокации и не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям своего руководства», - отмечается в обращении.

  • Лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по позициям «Вагнера» и заявил накануне, что они идут «разбираться» с министром обороны России Сергеем Шойгу. По словам Пригожина, «это не военный переворот, это марш справедливости».
  • По информации СМИ, после заявлений Пригожина на улицах Ростова-на-Дону появилась бронетехника. Позже было опубликовано еще одно заявление Пригожина, согласно которому ЧВК «Вагнер» взял под свой контроль военные объекты и аэродром Ростова-на-Дону.
  • В то же время российское государственное издание ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что в Москве приняты усиленные меры безопасности, государственные здания взяты под усиленную охрану.

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