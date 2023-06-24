Роскомнадзор блокирует ресурсы, связанные с Пригожиным

Роскомнадзор заблокировал доступ к интернет-ресурсам медиагруппы «Патриот», попечительский совет которой ранее возглавлял глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Речь идет в частности о ресурсах РИА «ФАН», «Народные новости» и связанных с ЧВК пабликах в сети «ВКонтакте».

В Роскомнадзоре заявили, что «ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже». Какие именно ресурсы были заблокированы - в ведомстве не сказали.

Петербургские СМИ днем в субботу сообщили, что рядом с петербургским отелем «Трезини», где расположен офис Пригожина, в припаркованной «Газели» при обыске нашли коробки с наличными деньгами. Утверждается, что всего в ней было четыре миллиарда рублей. Пригожин подтвердил это, сказав, что кроме «Газели», были обнаружены еще «два автобусика», в которых тоже были деньги. По словам Пригожина, они предназначались для выплат наемникам и членам семей погибших, а также на «другие вопросы».