Роскомнадзор блокирует ресурсы, связанные с Пригожиным

Роскомнадзор заблокировал доступ к интернет-ресурсам медиагруппы «Патриот», попечительский совет которой ранее возглавлял глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Речь идет в частности о ресурсах РИА «ФАН», «Народные новости» и связанных с ЧВК пабликах в сети «ВКонтакте».
В Роскомнадзоре заявили, что «ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже». Какие именно ресурсы были заблокированы - в ведомстве не сказали.
Петербургские СМИ днем в субботу сообщили, что рядом с петербургским отелем «Трезини», где расположен офис Пригожина, в припаркованной «Газели» при обыске нашли коробки с наличными деньгами. Утверждается, что всего в ней было четыре миллиарда рублей. Пригожин подтвердил это, сказав, что кроме «Газели», были обнаружены еще «два автобусика», в которых тоже были деньги. По словам Пригожина, они предназначались для выплат наемникам и членам семей погибших, а также на «другие вопросы».
- В пятницу основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что регулярные российские войска нанесли ракетные удары по тылам его подразделений. Пригожин сообщил, что ЧВК начинает «марш справедливости» - вооруженный поход на Москву с целью наказать российское военное руководство. Российские власти, включая президента Владимира Путина, объявили это вооруженным мятежом. Против Пригожина возбуждено уголовное дело.
- При этом отряды ЧВК «Вагнер» заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, а колонны военной техники ЧВК, по многочисленным сообщениям, движутся на север в сторону Москвы.