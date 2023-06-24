Де-факто грузино-югоосетинская граница закрывается на трое суток

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия закрывают де-факто грузино-югоосетинскую границу на трое суток.

«В связи со сложной политической обстановкой на территории Грузии, в целях недопущения провокаций на государственной границе Южной Осетии решением Совета безопасности республики закрываются пункты пересечения границы с Грузией. С 20:00 24 июня до 09:00 27 июня закрыть места пересечения государственной границы в упрощенном порядке «Раздахан» и «Переу»», - говорится в сообщении, предоставленном СМИ югоосетинским Совбезом.