Президент России Владимир Путин связался по телефону с президентами Турции, Казахстана, Беларуси и Узбекистана.

По информации Кремля, Владимир Путин проинформировал Реджепа Тайипа Эрдогана о текущей ситуации в стране. Со своей стороны президент Турции выразил полную поддержку шагам, предпринятым российским правительством.

Путин также проинформировал президентов Казахстана, Узбекистана и Беларуси о текущей ситуации в стране.

По информации, распространенной администрацией президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события являются внутренним делом России, а конституционный порядок и верховенство закона являются необходимым условием для поддержания правопорядка в стране, пишет Общественный вещатель Грузии.

В пятницу основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что регулярные российские войска нанесли ракетные удары по тылам его подразделений. Пригожин сообщил, что ЧВК начинает «марш справедливости» - вооруженный поход на Москву с целью наказать российское военное руководство.

По последним данным, наемники взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа, и в Воронеже.

Перед въездом в Москву военные стали рыть окопы и устанавливать пулеметные точки, утверждают российские телеграм-каналы.

В районе города Серпухов в Подмосковье, по данным «Базы», десятки военных высадились у моста через Оку на Симферопольском шоссе. Минтранс Московской области без указания причин сообщил о перекрытии моста. Ведомство призвало жителей воздержаться от поездок по трассам «Дон» и «Крым».

В одном из последних аудиосообщений в телеграме Пригожина голос, похожий на голос основателя ЧВК, говорит, что на пути в Ростов наемники не убили ни одного человека, а штаб в Ростове они взяли без единого выстрела.

При этом, по данным аналитического проекта Oryx, российские военные в ходе мятежа ЧВК «Вагнер» потеряли три вертолета и самолет. Техника, как утверждается, была уничтожена.

Издание «Холод» обратило внимание, что самолет из президентского летного отряда в субботу днем вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. По данным «Важных историй», борт имеет оборудование для управления вооруженными силами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин работает в Кремле.