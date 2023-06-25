Путин «никуда не улетал», но два самолета президента РФ вернулись в Москву

Два самолета специального летного отряда «Россия», которыми пользуется президент России Владимир Путин, как следует из данных сервиса Flightraday24, вернулись в Москву в ночь на 25 июня, сообщает сообщает SOVA со ссылкой на «Медузу».

«Важные истории» писали, что самолет Владимира Путина Ил-96-300 ПУ, оснащенный оборудованием для управления армией, вылетел из аэропорта Внуково в направлении Санкт-Петербурга 24 июня в 14:16 по московскому времени. И в районе Твери, где находится одна из резиденций Путина, самолет пропал с радаров.

Речь идет о двух самолетах - Ил-96-300ПУ с бортовым номером RA-96021 и ИЛ-96-300ПУ с бортовым номером RA-96022.

Согласно данным сервиса Flightradar24, первый самолет в ночь на 25 июня около 02:00 включил систему обнаружения над Тверской областью. Долетев до Москвы, он в течение 15 минут кружил над подмосковным городом Чеховым и приземлился в 03:43. Этот борт покинул Москвы в субботу в 18:43.

Другой самолет включил систему обнаружения в 01:13 также в районе Тверской области. Он приземлился в Москве в 01:50. Откуда летели оба самолета, неизвестно.

Накануне, 24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что Путин «весь день» работал в Кремле.