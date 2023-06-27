В России начали обсуждать будущее частных военных компаний

ЛДПР продолжает настаивать на создании контрактной армии численностью не менее 7 миллионов человек. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер партии Леонид Слуцкий.

«Мы избежали большой крови, – цитирует мнения Слуцкого агентство ТАСС, – Но для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее 7 млн военнослужащих и гражданского персонала». Слуцкий считает, что «никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны».

Политик подчеркнул, что его партия готова решать проблемы армии совместно с Министерством обороны РФ. Что касается жертв мятежа, Слуцкий заявил, что прощение не должно коснуться тех, «кто убил летчиков, по сути, своих боевых товарищей», и «эти люди должны быть привлечены к суду и понести самое суровое наказание».

Бывший помощник президента и замглавы президентской администрации Владислав Сурков выступил против частных военных компаний в России. Он считает, что ЧВК «по сути своей антиинституциональный» институт.

«ЧВК создавались для участия в прокси-войнах. Зачем они нам сегодня, когда мы открыто участвуем в битве за Украину? Это не прокси-война, это СВО. Армию надо укреплять не только оружием, но и единоначалием», — заявил Сурков в интервью, которое опубликовал в своем телеграм-канале близкий к нему политтехнолог Алексей Чеснаков. По его словам, Сурков ответил на его вопросы в субботу, 24 июня.

Он считает, что если закон о ЧВК будет принят, то создаст перспективу превращения России и «евразийскую зону племен».