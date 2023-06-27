Выставка «Упала в краску» абхазской художницы Марии Пилия открылась в Сухуме. В Центральном выставочном зале представлены 50 картин в разных стилях и жанрах. Большинство из них написаны в 2023 году. Это вторая персональная выставка художницы Марии Пилия в Центральном выставочном зале. Первая состоялась пятнадцать лет назад. В коллекции художницы появились десятки новых картин в разных стилях и жанрах. Посетители экспозиции могли окунуться в яркую палитру ее красок. На картинах изображены пейзажи Сухума, Абхазии, а также натюрморты, портреты и т.д.

Мария Пилия – живописец, член Московского союза художников и член Союза художников Абхазии, окончила Московский государственный академический художественный институт имени В. Сурикова и Международную школу дизайна. В 2014 году она основала в Сухуме студию живописи для детей и взрослых. Является директором частной школы «Алашара». Название выставки «Упала в краску» неслучайно. Художница выбрала ее после «Ярмарки добра», которая состоялась осенью прошлого года в школе. В тот день Мария Пилия была одета в ярко-зеленый костюм. Фото мероприятия выложили в соцсети.

«Там было очень много разных комментариев, и один из них звучал так: «Ваша директриса что, в краску упала?» И я думаю: вот оно, название для моей будущей выставки! Я как бы подстроилась под это название, потому что у меня в основном работы 2023 года», – рассказала Мария Пилия.

Одна из картин, представленных на экспозиции, называется «Настроение творить». А рядом «Впечатление» – эта работа, как призналась художница, одна из ее самых любимых на выставке. На ней изображены чайки и собирательный образ девушки. На вопрос, почему в последние годы не было персональных выставок в Сухуме, она призналась, что очень много времени отдает школе. При этом подчеркнула, что свою работу очень любит, просто на творчество времени не оставалось. «С Эльвирой (Арсалия) мы определились по дате. И когда возникла дата, меня это стимулировало работать. В основном здесь работы 2023 года, и они отличаются, конечно, от более старых, они более яркие. И здесь, наверное, настроение творить. Оно такое: все, как хочу, так и делаю. Если вспомнить 2008 год, когда была моя первая выставка в этом зале, тогда было – как научили в суриковском институте, так и делаю. А сейчас хочется что-то новое. И вот я ищу через цвет, форму это новое. А город Сухум я обожаю! Это мой родной город, и я всегда им вдохновлялась, поэтому всегда буду его писать», – заметила она.

Кавказских художников отличает насыщенный, яркий цвет работ. Пилия пояснила почему: «Мы смотрим все-таки в основном на синее небо, зеленое, голубое, яркое все вокруг. Живя здесь, у нас в Абхазии, невозможно этим не вдохновляться. – О чем эта выставка? – О моем настроении. И хочется его передать зрителю, чтобы как раз пришли и сказали: «Ой, как здорово, как красиво, как красочно», и ушли с каким-то приятным ощущением».

На экспозиции представлены и работы прошлых лет. Среди них две картины – «Московское кафе» и «Курвуазье кафе» (2004 год). Это одно и то же место, куда в студенческие годы Мария Пилия часто ходила с подругами. Как-то она сделала там зарисовки, а затем написала работы. Они выставлялись на экспозициях в Москве. А картина «Продавщица сыров» (2008 год) побывала в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО. «Там была выставка кавказских художников, и Академия художеств отобрала именно эту картину. Эта женщина, к сожалению, умерла, и я подарила ее детям эту картину. Она реальная, на рынке у нас торговала, сама была из Лыхны. Я сейчас арендовала у них эту картину, чтобы она на выставке повисела». Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия отметила, что персональная экспозиция Марии Пилия – это продолжение летних выставок в ЦВЗ.

«Такое совершенно креативное название выставки «Упала в краску» определенно задает настроение еще даже до начала просмотра самой экспозиции. 15 лет назад здесь прошла первая выставка Марии. Тогда это была выставка художника, который только закончил свою учебу. И мне кажется, что сегодняшняя ее выставка должна быть другой, и она другая. Это свобода, это новый этап, это уход от сюжетов, тем и, может быть, какой-то определенности. Совершенно какое-то другое направление», – заметила она. Художник Руслан Габлия был на первой выставке Марии Пилия в ЦВЗ в 2008 году, затем на второй, которая состоялась в 2011 году в одном из столичных ресторанов. Художница, по его словам, за это время очень выросла:

«Она растет, она меняется. Она в таком полете, в таких поисках, о которых я даже не подозревал, что за ней подобное может быть. – Если сравнивать ее прошлые выставки и сегодняшнюю? – Те выставки были более иллюзорные, скажем так, этнического характера. А сегодня, я вижу, она пишет душой, она пишет настроение, и это радует!»

Художницу Людмилу Будяк впечатлили необычные композиции, неожиданные решения. Она заметила, что работы непохожи друг на друга, каждая картина индивидуальна: «Главное, она (выставка) производит радостное впечатление. Вот это для меня самое главное, а не грустное. И внутренний мир видно у нее такой веселый, хороший, потому что внутренний мир передается красками. У одних это черно-белое. Черно-белое немного интересно, но грустновато. А когда яркие краски, они действительно тебя будоражат, тебе хочется что-то делать и тоже стремиться к этому». Выставка будет доступна в Центральном выставочном зале до 30 июня.