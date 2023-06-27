Молодежная сборная Грузии вышла в 1/4 финала ЧЕ

Молодежная сборная Грузии сыграла вничью со сборной Нидерландов со счетом 1-1 в последнем матче группового этапа Евро-2023.

Во втором матче в группе А сборная Португалии выиграла у Бельгии 2-1.

По итогам трех матчей в 1/4 финала вышли сборная Грузии (первое место, пять очков) и сборная Португалии (второе место, четыре очка).

Отметим, что на матче Грузия-Нидерланды на тбилисском стадионе «Динамо» вновь был побит рекорд посещаемости в истории молодежных чемпионатов Европы. За поединком наблюдали 43 004 человека.

Предыдущий рекорд был установлен 24 июня на матче Грузия-Бельгия (41 887 зрителей).