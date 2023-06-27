В Вашингтоне стартовал второй раунд армяно-азербайджанских переговоров

В Вашингтоне при посредничестве США начались армяно-азербайджанские переговоры.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня, согласно опубликованному графику, сначала встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, а затем с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Затем в Центре им. Джорджа Шульца в Арлингтоне под Вашингтоном состоялись трехсторонние переговоры с участием госсекретаря США, сообщает Радио Азатутюн.

После трехсторонних переговоров начались двусторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана.

По сообщению Баку, на повестке обсуждения находится проект двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Ереван ранее лишь в общих чертах коснулся повестки обсуждений, отметив, что она будет касаться мирного договора.

Второй раунд армяно-азербайджанских вашингтонских переговоров вокруг мирного договора продлится до четверга, 29 июня, сообщил вчера представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Представитель Госдепа заявил, что они верят, что мир может быть достигнут и прямой диалог является ключом к решению остающихся вопросов. Миллер не стал скрывать, что у США есть ряд вопросов, которые они хотят обсудить на этой встрече. Однако американский чиновник не уточнил круг этих вопросов.

Об одном из них США говорят открыто. Всего несколько дней назад Вашингтон подтвердил, что они настаивают на том, что «мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха».

Самые принципиальные разногласия сторон касаются именно диалога Баку-Степанакерт под международной эгидой. Ереван выполнил главное требование Баку: премьер-министр Армении в прошлом месяце лично заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Между тем, Баку продолжает отвергать предложение Еревана предоставить дополнительные гарантии безопасности армянам Нагорного Карабаха, максимум намекая на культурную автономию.

Кроме того, на фоне пограничной напряженности и непрекращающихся уже более месяца обстрелов как на границе Армении, так и в Нагорном Карабахе из Баку звучат все новые требования и угрозы. В условиях буквального дефицита продовольствия и медикаментов в блокированном Нагорном Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь выдвигает требования о выводе всех армянских вооруженных сил из Карабаха. Параллельно министр обороны Азербайджана Закир Гасанов угрожает, что для уничтожения оставшихся в Карабахе воинских формирований достаточно одного корпуса азербайджанской армии. Азербайджанцы также не отказываются от своих планов по открытию «Зангезурского коридора».

В этих условиях, в частности, спикер Национального собрания вчера выразил надежду на то, что в начавшихся сегодня переговорах может быть достигнут прогресс, посчитав принципиальным соглашение по вопросу прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

«Если этот вопрос не будет обсужден, если вопрос не будет решен, это значит, что как минимум большую часть переговоров можно считать бессмысленными разговорами», - сказал Ален Симонян.

В начале мая после армяно-азербайджанских переговоров в Вашингтоне Ереван и Баку выступили с аналогичными по содержанию заявлениями о том, что параллельно с прогрессом в обсуждениях проекта мирного договора позиции по ряду ключевых вопросов сблизить не удалось, они по-прежнему расходятся. Как и в прошлом году, в этом году стороны также надеются подписать документ до конца года.