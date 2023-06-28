Газета «Республика» публикует статью о необходимости регулярной диспансеризации населения. «Обязательная, честная и на постоянной основе», – такой, по мнению автора, она должна быть. Далее он поясняет, что имеет в виду под «честной диспансеризацией». В республике она хоть и проводилась, но была поверхностной, считает издание. «В Южной Осетии традиции сознательно пройти диспансеризацию нет. Видимо, менталитет другой. Хотя при чем тут, казалось бы, менталитет, если речь идет о твоем здоровье. Однако факт остается фактом. И это необъяснимо. Все всё прекрасно понимают, но идут к врачам только уже при особо острых недомоганиях», – пишет автор, и обращает внимание, что ситуация складывается тревожная: по последним данным, смертность превышает рождаемость в пять раз. В такой ситуации, считает «Республика», необходимо чтобы жители сознательнее относились к своему здоровью, а также, как один из вариантов, можно подумать над законодательным закреплением обязательной диспансеризации. «Понятно, что кто-то, возможно, не хочет ее проходить, но в наших условиях это уже не аргумент. Мы сокращаемся. Как однажды в шутку было сказано, при таких темпах скоро надо будет проводить не перепись населения, а перекличку. Понятно, что это в некоторой степени передергивание, но отступать, действительно, уже некуда. Пора планомерно, не расточая время, заняться здоровьем нации, ее фактическим спасением», – пишет «Республика».

Блогер Алан Парастаев обращается к здоровью, а именно, здоровью раненых на войне в Украине. Поводом стала новость о том, что «парламентарии Южной Осетии попросили организовать реабилитацию добровольцев СВО в медучреждениях РФ». «И как-то резануло слово – «попросили». Почему за ушедших защищать интересы Российской Федерации в Специальной военной операции и, по сути, готовых отдать свои жизни, но, по счастью, пожертвовавших только здоровьем, приходится просить? И как так получилось, что реабилитационная программа спустя чуть менее полутора лет с начала СВО так и не организована надлежаще?» – пишет он. Но это не все вопросы, которые возникли у блогера. Его интересует, почему в Южной Осетии нет условий для реабилитации раненых, почему нет профильных врачей и т.д. Как выяснилось, для отправки добровольцев на войну нет соответствующих правовых оснований. На запрос депутатов парламента Южной Осетии ответила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди, пояснив, что надо ставить вопрос перед Министерством иностранных дел о необходимости заключения договора, который создавал бы преференции для участников специальной военной операции. «Без наличия внешнеполитического договора оснований для последующих экономических и социальных взаимодействий у нас нет», – цитируют ее ответ СМИ. Парастаев в ответ задается еще одним вопросом: «А почему, когда наши парни ехали на передовую, основания для взаимодействий находились?»

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Представление президентом кандидатуры Григория Собаева на должность генпрокурора комментирует телеграм-канал «Бонварнон». Это означает, что внесенная президентом семь месяцев назад в парламент кандидатура Сослана Бетеева была отозвана. По крайней мере, должна была быть отозвана. Автор отмечает, что признание и исправление ошибки заняло почти год, в законе четко установлен возрастной предел для лиц, занимающих эту должность, – 65 лет. «В итоге возникла ситуация, несколько изменившая отношение к президенту части депутатов парламента, которых пытались убедить, что черное – это белое. Теперь ошибка публично признана, и это нормально. Ничего страшного, ошибаются все. Плохо то, что никто никакой ответственности за эту ошибку не понес. Значит, будут еще», – считает автор.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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