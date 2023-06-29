Глава абхазского МИДа посетил Турцию

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба посетил Турцию.

Как сообщили в медиацентре абхазского МИДа, в стамбульском аэропорту Инала Ардзинба встретил полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба.

Ардзинба посетил офис полномочного представителя, где прошло совещание с участием председателя Федерации абхазских культурных центров в Турции Мурата Махария.

В ходе совещания Ардзинба подчеркнул важность активизации работы с соотечественниками в Турции, расширения международных контактов Абхазии с участием российских коллег, а также интенсификации информационной политики.

Отметим, что с 2015 года Ардзинба находится в розыске в Украине. Украинская прокуратура заочно предъявила ему обвинения в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».