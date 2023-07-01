Президент: Отказ Грузии в статусе кандидата в члены ЕС был не ошибкой, а предупреждением

«Меня, как гражданина, очень огорчило, что Грузии не был предоставлен статус, но это не было ошибкой», - сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече со СМИ в рамках Тбилисской международной женской конференции. По словам Зурабишвили, это было предупреждением.

Как отметила Зурабишвили, недавние шаги, предпринятые Россией в отношении Грузии, заставили Евросоюз понять, что Россия заигрывает с Грузией, пишет Общественный вещатель.

«Среди людей, с которыми мне довелось пообщаться, определенно есть осознание последствий того, если Грузия не получит статус во второй раз. Я имею в виду руководителей стран или структур ЕС, потому что они понимают стратегическую часть этого вопроса… Это, собственно, то, что нам нужно, чтобы раз и навсегда вывести эту страну из советского менталитета и структур. Нам говорят, что мы должны это сделать, но мы должны сделать это для себя, это нужно нам», - сказала Зурабишвили.

Говоря об ожиданиях от саммита НАТО, президент сказала, «когда мы говорим о евроинтеграции, это также подразумевает интеграцию в НАТО - до этого мы должны идти по пути, который необходим для нашей страны, для внутренней стабильности и приведет нас к конечной цели».

Как отметила Зурабишвили, естественно, что сегодня акцент делается на евроинтеграцию, потому что здесь реальное окно, «а с НАТО такого же окна для нас сегодня не существует».

«Сегодня акцент делается на евроинтеграцию, и это естественно, потому что здесь реальное окно, которое открылось ценой борьбы Украины. Мы не должны упустить это окно из рук. С НАТО такого же окна сегодня для нас не существует. [Это окно] существует для Украины, потому что там сегодня речь о гарантиях их безопасности, исходя именно из этой борьбы и достигнутых ими результатов, что сегодня является частичной победой и идет к победе. Они это заслужили.

Для нас важный момент, чтобы мы и там не отставали и чтобы никто не забывал, что когда мы говорим о евроинтеграции, это также подразумевает интеграцию в НАТО, потому что у Европы нет армии, Европа создана для мира, экономического развития и свободы. Она создана не для того, чтобы быть сильной оборонной организацией. Хотя медленно и это тоже меняется и шаг, которого Европа до сих пор не предпринимала, перехода в режим обороны, тоже ожидаем. В любом случае, НАТО будет главной организацией в Европе, от которой мы сможем получить безопасность.

Правительство, которое гордится тем, что принесет мир стране и своим гражданам - единственный реальный мир и безопасность это окончательное присоединение к ЕС и НАТО. Там мир, безопасность, до тех пор мы должны идти по пути, который необходим для нашей страны, для внутренней стабильности и который приведет нас к конечной цели», – заявила Саломе Зурабишвили, передает «ИнтерпрессНьюс».