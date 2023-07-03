В Цхинвали ставят под сомнение авторство «Витязя в тигровой шкуре»

В самопровозглашенной республике Южная Осетия ставят под сомнение авторство «Витязя в тигровой шкуре».

По информации агентства «Рес», тему обсудили за круглым столом в Юго-Осетинском госуниверситете.

«Поэма XII века «Витязь в тигровой шкуре» хранит много тайн и загадок, начиная от авторства и заканчивая персонажами и героями.

Действие поэмы «Витязь в тигровой шкуре» происходит как в реальных, так и вымышленных странах.

По одним источникам, автором поэмы является грузинский писатель Шота Руставели, по другим – аланский царевич Давид-Сослан», – говорится в сообщении.

Издание SOVA напоминает, что уникальный экземпляр поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» в 2021 году стал частью коллекции произведений искусств в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где, как пишет издание, не сомневаются в авторстве поэмы.