В Цхинвали ставят под сомнение авторство «Витязя в тигровой шкуре»

В самопровозглашенной республике Южная Осетия ставят под сомнение авторство «Витязя в тигровой шкуре».
По информации агентства «Рес», тему обсудили за круглым столом в Юго-Осетинском госуниверситете.
«Поэма XII века «Витязь в тигровой шкуре» хранит много тайн и загадок, начиная от авторства и заканчивая персонажами и героями.
Действие поэмы «Витязь в тигровой шкуре» происходит как в реальных, так и вымышленных странах.
По одним источникам, автором поэмы является грузинский писатель Шота Руставели, по другим – аланский царевич Давид-Сослан», – говорится в сообщении.
Издание SOVA напоминает, что уникальный экземпляр поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» в 2021 году стал частью коллекции произведений искусств в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где, как пишет издание, не сомневаются в авторстве поэмы.
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