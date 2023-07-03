Многие в Абхазии считают, что коренной перелом в ходе грузино-абхазской войны произошел во время июльской боевой операции абхазской армии, которая началась 30 лет назад высадкой Тамышского морского десанта. Вчера в этом селе прошли памятные мероприятия.

З0 лет назад, в начале июля 1993 года проходила наступательная операция абхазской армии, в ходе которой она добилась ощутимых успехов, очень приблизивших ее к победе.

Чтобы лучше понять роль июльского наступления в истории Отечественной войны народа Абхазии, обратимся к такой арифметике. Из всех года и полутора месяцев (413 дней), которые длилась война, почти весь последний ее год представлял собой главным образом попытки абхазской армии освободить столицу республики из-под контроля грузинских войск. Окрыленные победоносной Гагрской операцией в начале октября 1992-го абхазские силы уже той же осенью не раз пытались овладеть господствующими высотами к северу от Сухума. Но сил было недостаточно, и те попытки можно назвать разведкой боем. В январе и марте 1993-го попытки взять город влобовую, форсировав Гумисту в ее нижнем течении, закончились неудачами, были понесены большие потери в живой силе, особенно в марте. И только спустя три с половиной месяца, в ночь на второе июля началось тщательно подготовленное наступление, где абхазские силы атаковали противника сразу с нескольких сторон на разных участках фронтов, в результате чего во многом создали предпосылки для решающего сентябрьского наступления…

Ночью 2 июля в селе Тамыш был высажен военно-морской десант численностью до 300 человек под общим командованием Заура Зарандия, позывной – Лакут. Десантники вместе со встретившими их группами Восточного фронта стали выдвигаться на центральную шоссейную трассу. Ожесточенный бой завязался на подходе к тамышской средней школе. Здесь был разгромлен Душетский батальон «Аваза». В течение восьми дней, со 2 по 9 июля, абхазские бойцы контролировали стратегическую магистраль Очамчыра – Сухум, жестко удерживали коридор около 10 км, не давая грузинскому военному командованию перебрасывать подкрепления в район Сухума. Затем, взорвав мосты на этом отрезке трассы, отошли на постоянные позиции абхазских сел в Очамчырском районе.

Кстати, высадка абхазского морского десанта в Тамыше с баржи напоминает об аналогичной высадке грузинского морского десанта почти за год до этого, отправленного в ночь с 14 на 15 августа 1992 года из Поти в окрестности Гагры, поселок Гантиади – ныне Цандрипш. Тот десант численностью несколько сот человек двигался на двух десантных кораблях, двух «Кометах» и барже, с четырьмя единицами бронетехники. Главная, пожалуй, разница между этими высадками заключается в том, что грузинскому десанту пыталась воспрепятствовать горсточка бойцов абхазского народного ополчения, вооруженных в основном охотничьими ружьями, а по абхазскому била артиллерия из Очамчыры.

А через двое суток после высадки десанта в Тамыше, в третьем часу ночи 4 июля, группа абхазских бойцов пересекла шоссейный мост через Гумисту в Нижней Эшере и выбила противника с участка первой линии обороны. Но это был отвлекающий маневр (группа оказывала сопротивление почти сутки и отошла на прежние позиции к концу следующего дня). В народе их назвали смертниками, так как уцелеть в ходе этой вылазки было очень сложно. А основные действия наступательной операции разворачивались между тем севернее Сухума. Перейдя Гумисту в районе Двуречья, где сливаются Восточная и Западная Гумиста, абхазские силы в течение нескольких дней заняли села Гума, Ахалшени, Каман, а также СухумГЭС. Был взят в плен грузинский генерал Зураб Мамулашвили. (С ним был и его малолетний сын, который сейчас возглавляет «Грузинский легион» в боях на Украине.) 9 июля в 22 часа бойцы ВС РА вошли в село Шрома, где к 24 часам сопротив­ление противника было сломлено. Над этим крупным населенным пунктом был поднят флаг Республики Абхазия.

Дальнейшее наступление абхазских войск приостановилось, однако и войска Грузии, несмотря на широковещатель­ные заявления ее руководства, не могли выбить их из Шромы и близлежащих сел. Шли упорные бои за обладание расположенными здесь господствующими над столицей Абхазии высотами, несколько раз переходили из рук в руки село Цугуровка, сопка Ахбюк...

На грузинской стороне возникло замешательство. Был разжалован в рядовые за отказ отправиться со своими курсантами на войну начальник высшего полицейского училища в Тбилиси Гиви Кванталиани. 18 июля председатель Совмина Автономной Республики Абхазия, он же – руководитель ее Совета обороны генерал-майор Тамаз Надарейшвили со ссылкой на состояние здоровья подал в отставку.

Сегодня я связался с Героем Абхазии, общественно-политическим деятелем Асланом Кобахия. Вот что он сказал о начавшейся тридцать лет назад наступательной операции абхазской армии:

«Эта июльская операция является ярким эпизодом войны. Одной из самых ярких боевых операций Абхазской армии. Уникальная операция. Я считаю, что там был совершен массовый подвиг. Там были добровольцы. Тамышский десант был полностью добровольческий. И высоты над Сухумом были взяты, хотя некоторые тогда еще не были взяты. Но противнику ничего не удалось сделать, чтобы отвоевать занятое нашей армией».

Почему можно говорить о коренном переломе в июле в ходе грузино-абхазской войны? Дело не только во взятых высотах. Дело еще и в том, что в значительной мере был надломлен дух противника. Впервые с начала войны, чего не было ни после московской встречи, ни после гагрского сражения, грузинская сторона решила подписать соглашение, в котором предусматривался вывод войск Грузии из Абхазии и восстановление в республике деятельности законных органов власти. Как и ожидалось, в Тбилиси это многими было встречено в штыки. Но челночная дипломатия личного представителя президента России Бориса Пастухова, постоянно курсировавшего между Гудаутой и Тбилиси с Сухумом, привела все же к подписанию 27 июля в Сочи Соглашения о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением. В Соглашении, в частности, было сказано: до 5 августа 1993 г. формируется объединенная комиссия по урегулированию конфликта в Абхазии, в которой участвуют представители и наблюдатели от OOН и ОБСЕ. Ясно было, что грузинская сторона пошла на подписание документа под угрозой сдачи Сухума и воен­ного поражения.

Вчера в селе Тамыш Очамчырского района прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-й годовщине высадки здесь морского десанта абхазской армии. Президент Абхазия Аслан Бжания возложил цветы к мемориалу Славы в центре села, перед собравшимися выступил вице-президент Бадра Гунба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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