На персональной выставке абхазского художника Анатолия Качалова в Сухуме, которую он назвал «Перезагрузкой», можно увидеть портреты, пейзажи, сценки городской жизни. Он рассказал «Эху Кавказа», почему выбрал такое определение, а известные сухумские художники дали свою интерпретацию его работам и творческому стилю. На культурно-деловой платформе «Гума» в Сухуме открылась персональная выставка молодого абхазского художника Анатолия Качалова. Он выпускник Сухумского художественного училища имени Александра Чачба и исторического факультета Абхазского государственного университета. Свою выставку Анатолий Качалов назвал «Перезагрузка» и пояснил, что она касается всего – живописи, отношения к людям и к жизни, связана с попыткой что-то изменить:

«Здесь представлены работы разных годов, есть 2017 и 2018 года, есть работы этого года, пошлого года… Перезагрузка произошла после весны и лета прошлого года, осенью с середины сентября я вновь взялся за кисть, до этого у меня не получалось, до этого я хотел поменять что-то, изменить себя в лучшую сторону. Тут представлены разные композиции, это и портреты, и автопортреты, это рыбаки и уличные собаки, люди с животными. Это некое проявление любви к миру, понимание себя в этом мире, скорее всего. Здесь написаны этюды, которые я пишу с натуры на набережной или в других местах, и то, что происходит в мастерской, то, что никто никогда не видит, как художник обнажается наедине с собой, а потом эти картины видят люди, и они вызывают разные эмоции».

Анатолий Качалов говорит, что по-настоящему начал учиться, закончив образование. Такое желание возникло, когда стало понятно, что это нужно не для сдачи экзаменов и «закрытия» сессии. «Я стал учиться у мира. Когда я этому миру раскрываюсь, то есть это не только эмоции и все, что влияет на меня, отражается, там другая цветопластика, поиск формы, меняется все, фактура другая, материалы используются другие. То есть более широкие кисти я стал использовать, думаю, я смелее стал писать. Мир огромен, художник всю жизнь учится. Я учусь, неважно, видно это или не видно, бывает, что люди с открытыми глазами порой не видят. Мне интересно познавать этот мир, смотреть картины других художников. Мир открыт, и в интернете много интересных художников, у нас в Абхазии много интересных художников, молодежь, творческие вечеринки, жизнь насыщенная, я с натуры много работаю, в мастерской пишу».

Толик интересно проявляет себя не только в живописи, он очень активен в социальных сетях, много фотографирует и выкладывает свои фото. Они отличаются неожиданными ракурсами, эмоциональностью, остротой восприятия реальности. Посмотрев выставку молодого коллеги, на платформе, сидя за столиком, пили кофе известные абхазские художники Александр Донченко и Людмила Будяк. Они поделились впечатлениями от работ Анатолия Качалова. Александр Донченко преподает в Сухумском художественном училище и познакомился с Толиком еще во времена его учебы там, он отметил творческие удачи и особенно несколько работ:

«Я увидел у него много интересного, четыре работы вообще заслуженные, это не то что пятерка, это больше пятерки. Они достойны и не такой выставки, с ними смело можно выйти и подальше. – Что отличает эти работы? Почему они понравились?

– Когда я с ним познакомился, он у нас учился, он палку перегибал, но я чувствовал, что это поиск. Как художника меня цепляет: первое – это смелость, второе – это не похоже на других, чувствуется, что он набирает авторитет. Но он не диктатор, он никому не диктует, как надо писать. Он ничего не говорит, работы говорят. Я на одной из его работ по нескольким мазкам узнал человека. А там просто силуэт, где там вообще этот Тамаз?! Если разобраться, там ничего портретного нет. Слаб тот художник, который деталями показывает, сколько пальцев у нас, сколько ушей, а у него цвет гуляет по всей площади холста, и это очень правильно. Композиция на холсте выдержана цветами. Это слова Бубновой, что живопись – это, когда композиция на холсте из многих-многих цветов состоит. И вот это все на холсте композиционно выдержано, как дирижер, который чувствует каждый инструментик, оркестр здоровенный, а он каждую нотку слышит. То же самое и здесь. Он молодец, он делает то, что хочет, и у него получается то, что получается, но он стремится сделать лучше. – Ты видишь рост у него? – Еще бы! Он за один год на голову вырос, посмотри, за какой короткий период! Его что, били или на цепь сажали, как Ивана Черного? Никто не сажал, никто ему не диктовал ничего. Летает, как хочет, мне это очень нравится!» Людмила Будяк предсказала Анатолию Качалову успех и тоже хорошо отозвалась о его работах:

«Он действительно вырос, я бы даже сказала, что некоторые его работы и в Париже можно выставить, серьезно! Я видела выставки по всему миру, и у него некоторые работы очень интересные – лаконичные, ясные, с цветовым решением, и он действительно внутренний характер человека, которого рисует, или природы передает. И еще он каждый день работает. Там есть одна работа – пальма и два черных человека. Он сидел и прямо на наших глазах ее рисовал, и получился шедевр. Я действительно поражена, будет успех, если мальчик будет работать. И никогда никого не надо слушать. Он, видно, что-то уловил в школе и в училище, но потом он сам решает, что ему хочется. Берет кисть и начинает на наших глазах работать, и постепенно преобразуется цвет, необязательно форма, но состояние души или природы он уметь передавать. Так что молодец, я считаю, что он должен пойти далеко!» Посмотреть картины Анатолия Качалова и пообщаться с художником на Guma_art_station можно до 12 июля.