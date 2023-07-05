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«Фейк» – Мамулашвили об ударе по месту дислокации «Грузинского легиона»

Москва утверждает, что в городе Константиновка Донецкой области Украины артиллерийскими подразделениями был поражен пункт дислокации бойцов «Грузинского легиона». Об этом российскому государственному агентству ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

Лидер «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили информацию опроверг. В разговоре с грузинской службой Радио Свобода он заявил, что сообщение российской стороны – фейк.

Отметим, что об ударе по пункту дислокации «Грузинского легиона» в городе Константиновка Минобороны России заявляло и в апреле текущего года. Мамулашвили предполагает, что такими сообщениями Москва пытается «мотивировать своих военных».

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