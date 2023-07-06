Грузинские СМИ сообщили о попытке отравления патриаршего местоблюстителя

По информации грузинских телекомпаний «Мтавари», «Рустави 2» и «ТВ Пирвели», патриаршего местоблюстителя, митрополита Сенакского и Чхороцкуйского Шио Муджири пытались отравить.

Журналисты утверждают, что в анализах митрополита Шио обнаружили «ряд подозрительных веществ». «Мтавари» указывает на мышьяк, «ТВ Пирвели» на ртуть.

Священнослужитель чувствовал недомогание в течение последнего месяца, состояние ухудшилось неделю назад, передает «Рустави 2».

«По нашей информации, в патриархии подозревают, что патриаршего местоблюстителя травили поэтапно, в течение определенного времени», – говорится в сообщении.

Теолог Леван Татурашвили говорит, что следы отравляющего вещества нашли у алтаря в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы.

Юрист Патриархии Грузии Эдишер Карчава заявил грузинской службе Радио Свобода, что у него «нет подтвержденной информации» по данному вопросу. Он говорит, что общался с митрополитом Шио около недели назад и «тогда никаких проблем не было».

Руководитель Службы по связям с общественностью Патриархии Андриа Джагмаидзе сообщил, что позже прокомментирует информацию СМИ.

Митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио Муджири был установлен патриаршим местоблюстителем в 2017 году. Согласно Положению по управлению ГПЦ, патриарший местоблюститель временно управляет Церковью в случае смерти или отставки Патриарха и организует выборы нового Патриарха, напоминает агентство «Новости-Грузия».