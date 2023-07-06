Грузинские СМИ сообщили о попытке отравления патриаршего местоблюстителя

По информации грузинских телекомпаний «Мтавари», «Рустави 2» и «ТВ Пирвели», патриаршего местоблюстителя, митрополита Сенакского и Чхороцкуйского Шио Муджири пытались отравить.
Журналисты утверждают, что в анализах митрополита Шио обнаружили «ряд подозрительных веществ». «Мтавари» указывает на мышьяк, «ТВ Пирвели» на ртуть.
Священнослужитель чувствовал недомогание в течение последнего месяца, состояние ухудшилось неделю назад, передает «Рустави 2».
«По нашей информации, в патриархии подозревают, что патриаршего местоблюстителя травили поэтапно, в течение определенного времени», – говорится в сообщении.
Теолог Леван Татурашвили говорит, что следы отравляющего вещества нашли у алтаря в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы.
Юрист Патриархии Грузии Эдишер Карчава заявил грузинской службе Радио Свобода, что у него «нет подтвержденной информации» по данному вопросу. Он говорит, что общался с митрополитом Шио около недели назад и «тогда никаких проблем не было».
Руководитель Службы по связям с общественностью Патриархии Андриа Джагмаидзе сообщил, что позже прокомментирует информацию СМИ.
Митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио Муджири был установлен патриаршим местоблюстителем в 2017 году. Согласно Положению по управлению ГПЦ, патриарший местоблюститель временно управляет Церковью в случае смерти или отставки Патриарха и организует выборы нового Патриарха, напоминает агентство «Новости-Грузия».
- В 2017 году в тбилисском аэропорту был задержан протоиерей Георгий Мамаладзе. Он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Католикос-Патриарх Илия Второй. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире – кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.
- Мамаладзе признали виновным в попытке убийства Шорены Тетруашвили – секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил Мамаладзе к девяти годам тюрьмы.
- Семья Мамаладзе называет громкое «дело о цианиде» совместной операцией патриархии и грузинских силовых ведомств. Брат осужденного неоднократно заявлял, что протоиерей, руководивший службой по управлению имуществом патриархии, владеет информацией, которая может дискредитировать священнослужителей. Утверждается, что речь идет о схемах присвоения имущества в патриархии и бизнесе высокопоставленных духовных лиц.
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