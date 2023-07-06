Давид Каландия

Наверное, я, как и большинство людей, кому небезразлична судьба третьей планеты от Солнца, уже более года трачу свое драгоценное время на то, что слушаю разного рода аналитиков, экспертов, интеллектуалов, псевдоинтеллектуалов и просто болтунов. А потом пересказываю друзьям и знакомым услышанное, дабы найти какое-то объяснение тому, что происходит.

Но объяснений все нет и нет. Все, что творится, – это выше моего разумения. Поэтому я продолжаю слушать Пастухова, Радзиховского, Алексашенко, Иноземцева, Колесникова... Я давно интересуюсь мнением тех людей, которые, как мне кажется, что-то знают больше меня. Знают и умеют об этом интересно говорить.

Прослушивая всех аналитиков и экспертов, мы по большему счету ждем услышать от них что-нибудь ободряющее, типа того, как это часто говорят в голливудских фильмах даже в самых безнадежных ситуациях: «Все будет хорошо!» Мы все, естественно, хотим, чтобы все было хорошо, поэтому и внемлем им внимательно и затаив дыхание. И верим, что они знают что-то такое, чего не знаем мы; ведь мы находимся далеко-далеко от места события. И что мы можем отсюда увидеть и главное – понять, что там, в центре творится?

Есть у меня большое подозрение, что те, кто находится рядом с событиями, тоже не особо понимают, что есть что. Но им, как мне надеется и кажется, все-таки должно быть виднее и яснее. И если это человек не оголтелый пропагандист, проплаченный и обласканный правительством, то его послушать можно. Послушать и поверить ему.

Но, к вящему моему сожалению, круг таких людей постепенно все более сужается. Не потому, что я вдруг поумнел и стал более информированный, чем они. Нет, конечно. Просто, когда некоторые умники начинают говорить про те вещи, которые я знаю наверняка, и говорят они про это очень неквалифицированно, то тут меня начинают одолевать сомнения. Сомнения насчет того, насколько же они честно и профессионально рассказывают про то, чего я не знаю? Честно, профессионально, а главное, непредвзято.

Конечно, было бы с моей стороны очень глупо и смешно, если бы я начал спорить с человеком, живущим рядом с местом событий, и навязывать ему свое мнение, доказывая, что я лучше знаю, кто в его доме хозяин. Также будет неумно, если кто-то из-за бугра мне будет рассказывать, как должна расти трава у меня во дворе. И какие на ней должны лежать дрова.

По-моему, так!

Эту тему я не раз затрагиваю в своих записках, так как она, к сожалению, своей актуальности не теряет. Не уменьшается количество людей, которые, живя далеко и не ведая, что в моем районе делается, уверяют меня, что лучше знают, кто я есть и где мой дом.

Стараюсь говорить иносказательно, чтобы всем угодить и не попасть под раздачу. Хотя, знаю, что все равно попаду. Главное же, даже если попаду, то особо меня это не волнует – вот такой я человек.

Так вот! Есть у меня один очень старый друг, который живет в далекой и очень благополучной Дании. Живет уже давно, лет тридцать, и на свою историческую родину, в Грузию, приезжает раз в три-четыре года, на недельку.

Приезжает, походит по гостям, попьет сладенького грузинского вина, оглядится вокруг, удивится, что свет в домах у нас есть, громко поблагодарит за это Саакашвили, который «дал вам свет», и укатывает обратно в свою Данию.

Мы с ним часто переговариваемся по разным мессенджерам и говорим в основном о музыке, о литературе и даже о глобальном потеплении. Я с интересом слушаю его рассказы про Данию, про внутреннюю и внешнюю политику Датского королевства и, честно говоря, еще ни разу я не попробовал ему сказать, что, нет, он не прав, и что у него в Дании все по-другому, чем он мне рассказывает.

По-моему, это было бы просто глупо с моей стороны, доказывать ему то, что он по всем меркам и правилам должен знать лучше.

А он же...

Как вы уже, наверное, поняли, он мне периодический правит мозги, говорит, что у нас правильно, а что нет, и каким путем надо идти, чтобы дойти до Святая Святых – до членства в Евросоюзе.

И первым долгом он предлагает мне скинуть наше «пропутинское» правительство. Когда я начинаю выяснять, а в чем же «пропутинство» нашего правительства, он мне отвечает: «во всем!» Я не отступаю и прошу конкретики. Но конкретики нет. Он огрызается общими фразами, что правительство пропутинское, что оно играет на руку Кремлю, что оно танцует под дудку Лаврова и что отмена визового режима со стороны РФ – тому прямое доказательство.

Надысь мой датский друг мне все-таки выложил главный аргумент, в котором он видит пропутинство нашей власти: оказывается, Тбилиси застраивается абы как, беспорядочно, суматошно и очень многоэтажно, в этом он видит руку России. Тбилиси, мол, застраивается по самую глотку, а в деревнях ничего не строится. И что, мол, правительство должно обязать застройщиков строить дома в деревнях. А оно (правительство) это не делает, и потому оно пропутинское.

Честно говоря, услышав такое в первый раз, я думал, что он шутку шутит. Ан нет! Не шутил он. Он это мне потом повторил второй, пятый и двадцатый раз. На мой робкий вопрос, «а в чем он тут видит русский след и где тут интересы Путина?» он отвечал мне, что только, мол, русские так делают, и ваше правительство пытается им подражать. А вот, мол, у нас в Дании...

И т.д.

Все рассказанное не выдумка. Выдумать можно было бы и посмешнее.

Я понимаю, что уехавшие из Грузии очень быстро теряют чувство реальности. Живя в хороших условиях, в комфортабельных городах, не тревожась за завтрашнюю старость и видя вокруг себя относительный порядок, они начинают думать, что перешли на новый уровень эволюционного развития и поэтому дают себе право чуть-чуть свысока смотреть на нас, на оставшихся, на тех, кто не уехал по разным причинам.

Почему, спросите вы, я рассказываю про такую вроде бы незначительную вещь и трачу на нее ваше драгоценное внимание? А потому, что это не единичный случай, а уже стало тенденцией. Если я начну рассказывать про всех бывших наших граждан, которым «большое видится на расстоянии», то я долго не умолкал бы. Все пересказывал и пересказывал все те умности, которые мне приходится слышать. И поэтому, дабы не портить ни себе, ни отъехавшим друзьям нервы, я с ними говорю про музыку, про литературу и даже про глобальное потепление.

Возвращаясь к международным экспертам, аналитикам, интеллектуалам и просто умникам. Да, я понимаю, что процентов 99 того, что они мне вещают с экранов моего смартфона или монитора, может быть только плодом их фантазии. Но, повторюсь, когда я не знаю всей правды, то слушать мне это интересно. Даже если они меня обманывают. Ведь «обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»

Но когда дело касается моих родных холмов Грузии, то уж простите, тут меня не обманешь. И отличить пропутинское правительство от «непропутинского» я уж сам могу. Без всяких намеков.

И еще!

Если я хоть чуть-чуть видел бы, что наше правительство как-то сочувствует путинскому террористическому режиму, я бы громче всех об этом орал.

Но я этого не вижу. И что там видеть, если этого нет. Но кто-то, не знаю кто, очень старается, чтобы я в это поверил.

Интересно, зачем ему это надо?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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