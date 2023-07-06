Сезон отпусков и каникул в самом разгаре. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, как они намерены воспользоваться свободным временем и куда поедут этим летом?

Эльвира: Летний отдых всегда зависит от финансов, а финансы поют романсы… Хотя наши зарплаты не самые низкие и мы считаемся обеспеченными по сравнению с другими. Тем не менее с учетом нынешних цен наши желания не совпадают с зарплатами. Поэтому проведем лето здесь, скромно, в городе. Придется провести лето здесь. А так, хотелось бы съездить куда-то, пусть это будет море, санаторий… Мне бы хотелось и на море, и в санаторий съездить. Нам бы это время пережить здесь, до конца сентября, когда у учителей следующая зарплата. Просто бы прожить это время. При наших ценах у всех долги. Вот мы получили «летние», идем и отдаем долги.

Лана: Я планирую работать. Я закрыла сессию, было не очень легко. Летом планирую работать, зарабатывать. Еще поспать, поесть - и все. Для меня отдых - это книжка, посмотреть что-то, выспаться, никуда не выходить. Мне этого достаточно.

Сармат: Я буду работать. Собираю себе на барабанную установку. Я в школьной группе барабанщик. В выходные по дому помогаю с домашними делами, если есть возможность, на речку хожу, с друзьями встречаюсь. Так просто дома сидеть и ничего не делать я не очень люблю. Мне двигаться надо, иначе мне скучно. Идеальный отдых для меня – это куда-нибудь съездить, за границу, на море, что-то посмотреть, походить по интересным местам.

Алла: В этом году у меня планов нет. Здесь проведу лето, наверное. Ничего особенного, и я не такой человек, который любит активный отдых.

Оксана: В основном здесь. На море не собираюсь, не планируется поездка. А здесь это будут походы, внутренний туризм. Надо посетить места, где я еще не была. А у нас много таких мест, очень красиво, если знать, куда идти и что смотреть. Это не надоедает.

Сабина: Ну как можно с детьми проводить лето? На речку ездить, куда повезут, там и отдохнем. Главное, чтобы погода хорошая была и мир. Идеальный отдых с семьей, где бы это ни было – дома, на курорте, главное, с семьей. И главное – не болеть.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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