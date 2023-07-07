Заявление ГПЦ против «Тбилиси прайда» поддержали другие религиозные конфессии

Грузинская Православная Церковь (ГПЦ) и представители нескольких религиозных конфессий, действующих в стране, выступили с заявлением в связи с проходящей в грузинской столице неделей «Тбилиси Прайда».

Как заявил глава пресс-службы Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе, настоящая цель т.н ЛГБТ-движения — «не защита чьих-либо прав, а изменение культурного кода, с чем общество не сможет смириться».

«Мы собрались здесь для того, чтобы еще раз заявить — наше общество не сможет с этим смириться, оно не готово и никогда не будет готово. Этот вопрос особенно угрожает гражданскому миру и вызывает крайнюю поляризацию. Поэтому мы считаем целесообразным урегулировать этот вопрос на законодательном уровне», – сказал он.

«Веками мы создавали культуру сосуществования в этой стране, в которой глубоко укоренились взаимоуважение и взаимоприятие, мы не решаем вопросы друг с другом насилием, мы также никогда не призывали к насилию и хотим, чтобы нам не навязывали обманом и притворной доброжелательностью то, что для нас неприемлемо», — заявил Андрия Джагмаидзе.

Позицию Патриархии Грузии поддержали, в частности, Тбилисская синагога, Управление мусульман Грузии и Духовный совет езидов.

Сегодня же в организации «Тбилиси Прайд» заявили, что никаких уличных шествий в столице не проводятся, а фестиваль 8 июля пройдет на «частной, закрытой территории для зарегистрированных гостей».

В МВД Грузии пообещали принять все меры для обеспечения проведения мероприятия в безопасном формате, а также для защиты свободы слова и собраний каждого человека, которые не выходят за рамки, установленные законом.

Напомним, что ранее и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал депутатов парламента задуматься о запрете ЛГБТ-пропаганды в стране.