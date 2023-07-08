Полиция задержала нескольких участников анти-ЛГБТ акции

Полиция задержала несколько человек в районе озера Лиси, где произошли стычки между правоохранителями и желающими сорвать фестиваль «Тбилиси прайда».

Столкновения начались после того, как участники анти-ЛГБТ акции попытались прорвать кордон полиции и проникнуть в район озера Лиси, где должен был начаться фестиваль.

Организаторы «Тбилиси прайда» объявили, что они покинули территорию, и МВД Грузии не смогло осуществить безопасность мероприятия. Они призвали посетителей не приезжать на фестиваль.

В Тбилиси сегодня, 8 июля, завершается неделя «Тбилиси прайда». Закрытый фестиваль был заявлен на частной территории комплекса Lisi Wonderland.

МВД сообщило о мобилизации полиции и пообещало, что будут приняты меры для обеспечения безопасности участников фестиваля.