Папуашвили: Полиция действует в пределах своих возможностей, но у всего есть свой лимит

По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, тот факт, что заключительное мероприятие «Недели прайда» сорвалось из-за агрессии участников акции против «прайда», это проблема, однако полиция действовала в пределах своих возможностей.
Как заявил Шалва Папуашвили журналистам, обязанностью полицейских является обеспечение безопасности людей, и они хорошо справились со своей задачей, так как никто не пострадал, пишет «ИнтерпрессНьюс».
«Тот факт, что мероприятие провалилось в результате агрессии, это проблема. Полиция действует в пределах своих возможностей, но у всего есть свой лимит. Я знаю, что полиция готовилась заранее, потому что заранее была информация о попытке сорвать мероприятие. Главное, что они защитили безопасность людей», - отметил Шалва Папуашвили.
- В Тбилиси сегодня, 8 июля, завершается неделя «Тбилиси прайда». Закрытый фестиваль был заявлен на частной территории комплекса Lisi Wonderland. МВД сообщало о мобилизации полиции и пообещало, что будут приняты меры для обеспечения безопасности участников фестиваля.
- Противники «Тбилиси прайда» ворвались на территорию озера Лиси, однако участников Pride Festival там уже не было. После этого противники «прайда» разгромили сцену и сценическое оборудование, а часть инвентаря сожгли.
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