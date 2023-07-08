Папуашвили: Полиция действует в пределах своих возможностей, но у всего есть свой лимит

По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, тот факт, что заключительное мероприятие «Недели прайда» сорвалось из-за агрессии участников акции против «прайда», это проблема, однако полиция действовала в пределах своих возможностей.

Как заявил Шалва Папуашвили журналистам, обязанностью полицейских является обеспечение безопасности людей, и они хорошо справились со своей задачей, так как никто не пострадал, пишет «ИнтерпрессНьюс».

«Тот факт, что мероприятие провалилось в результате агрессии, это проблема. Полиция действует в пределах своих возможностей, но у всего есть свой лимит. Я знаю, что полиция готовилась заранее, потому что заранее была информация о попытке сорвать мероприятие. Главное, что они защитили безопасность людей», - отметил Шалва Папуашвили.