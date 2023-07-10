Суд признал виновными восемь человек по делу о трагедии в парке Ваке

Тбилисский городской суд приговорил к лишению свободы на разные сроки восемь обвиняемых из девяти по делу о трагедии в парке Ваке осенью прошлого года.

13 октября 2022 года в парке Ваке играли трое друзей-подростков. Мальчики полезли в фонтан, чтобы достать для подружки упавший мяч, их ударило током. Девочка бросилась в воду на помощь, но выбраться уже не смогла. Мальчиков удалось спасти, 13-летняя Марита Мепаришвили погибла от остановки сердца, напоминает агентство «Новости-Грузия».

За день до случившегося мэрия объявила о завершении ремонта фонтанов. После трагедии следствие выявило факты нарушения техники безопасности, некачественных ремонтных работ и подделку документов для акта сдачи-приема.

Больше всего, 6 лет, получил директор «Гринсервис+» Лаша Пурцванидзе – его компания ремонтировала фонтан. Остальные, в том числе замглавы службы охраны окружающей среды мэрии, рабочие и представители компании, осуществлявшей экспертизу ремонта – от трех до четырех лет. Один человек оправдан.