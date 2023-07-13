В Абхазии возобновлено железнодорожное сообщение

В самопровозглашенной республике Абхазия возобновлено железнодорожное сообщение, прерванное из-за сильных ливней.
Как пишет агентство «Апсныпресс», повреждения получили насколько участков железной дороги. Специалисты Абхазской железной дороги (АЖД) смогли завершить все необходимые работы за четыре дня.
С сегодняшнего дня все поезда едут по графику и до конечной остановки – сухумского вокзала.
Гендиректор АЖД Арсоу Читанава поблагодарил работников подразделений и российских коллег за слаженную работу в восстановлении железной дороги.
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