В Абхазии возобновлено железнодорожное сообщение

В самопровозглашенной республике Абхазия возобновлено железнодорожное сообщение, прерванное из-за сильных ливней.

Как пишет агентство «Апсныпресс», повреждения получили насколько участков железной дороги. Специалисты Абхазской железной дороги (АЖД) смогли завершить все необходимые работы за четыре дня.

С сегодняшнего дня все поезда едут по графику и до конечной остановки – сухумского вокзала.

Гендиректор АЖД Арсоу Читанава поблагодарил работников подразделений и российских коллег за слаженную работу в восстановлении железной дороги.