Агентство «Апсныпресс» публикует интервью с начальником Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гариком Сангулия. Он заявил, что здание бывшей бани №3, расположенное в Сухуме по улице Воронова, не входит и никогда не входило в реестр историко-культурного наследия.

«Апсныпресс» напоминает, что недавно в социальных сетях было опубликовано видео демонтажа этого здания, что вызвало много споров.

«Баня была давно приватизирована и находилась в частных руках. После войны она работала 3-4 года, а затем перестала функционировать», – сказал Сангулия.

Он также отметил: если ранее приватизированный объект объявить сегодня памятником историко-культурного наследия, то хозяева не будут иметь права в нем что-либо изменить. «Затем нам придется расторгнуть договор и выплатить нынешним собственникам компенсацию в размере до 60 млн рублей. У госуправления, да и у государства таких денег нет», – подчеркнул он.

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Кандидат биологических наук Асида Агрба на своей странице в Facebook высказала мнение о причинах затоплений в стране:

Именно благодаря бережному отношению Абхазия сохранилась в таком прекрасном природном состоянии. Но наша природа хрупкая. Она не выдержит натиска цивилизации

«Сегодня, в «тестовом» режиме, мы все имеем возможность, как это ни прискорбно, наблюдать, к чему приводит хаотическая, непродуманная застройка, без учета специфики региона… Наши предки, возможно, не изучали естественные науки, но они очень хорошо знали, что нельзя беспокоить горы, реки и берег моря. Именно благодаря их бережному отношению Абхазия сохранилась в таком прекрасном природном состоянии. Но наша природа хрупкая. Она не выдержит натиска цивилизации. Поэтому здесь никогда не велись крупные строительные программы. Все учитывалось. Антропогенная нагрузка не превышала здесь допустимых пределов. Жаль, что сегодня мы забываем традиции предков, их четкие предписания по тому, как относиться к лесам, рекам, горам. К тому, что нельзя селиться слишком близко к берегам горных рек и моря. К тому, что нельзя бездумно внедряться в русла рек, берег моря. К тому, что нельзя излишне беспокоить горы и все, что в горах есть. Традиции предков стали забывать, но и основополагающие требования наук об экологии и природопользовании соблюдать не торопимся».

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Агентство «Апсныпресс» публикует интервью с врачом-психиатром Гванцей Мачавариани. Она рассказала о том, как устроена психика человека, откуда берутся психические расстройства и как можно оградить себя от болезней.

У нас мало врачей, из-за чего одному человеку приходится заниматься разными направлениями в психиатрии

По ее словам, огромное количество препаратов не доступны врачам в силу нарушения логистики, дороговизны: «Когда ты знаешь, что решить проблему человека можно элементарно, но нет доступа к нужным препаратам или у людей нет финансовых возможностей, это очень осложняет процесс. Сложность заключается и в организации работы. У нас мало врачей, из-за чего одному человеку приходится заниматься разными направлениями в психиатрии – детской психиатрией, взрослой, судебной, разными острыми состояниями, болезнями зависимого поведения и многим другим», – отметила врач-психиатр.

Гванца Мачавариани уточнила, что число людей, страдающих серьезными психическими расстройствами, например шизофренией, осталось неизменным. Но невротических расстройств и психопатии стало больше. Чаще всего к ней за помощью обращаются люди в возрасте от 20 до 40 лет.

«Я работаю 10 лет, и за это время я вижу огромную разницу. Раньше люди боялись обращаться к психиатрам за помощью, боялись, что об этом кто-то узнает и их поставят на учет. Но сегодня, можно сказать, до 70% не боятся этого, а наоборот, охотно обращаются к нам, либо приходят самостоятельно, либо просят своих родных повести их к специалисту. Это связано с тем, что выросла информированность людей», – отмечает она.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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