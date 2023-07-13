Кобахидзе: Виола фон Крамон - один из сателлитов радикальной оппозиции и несерьезный человек

Виола фон Крамон несерьезный человек, - так оценил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявление европарламентария Виолы фон Крамон, по словам которой во время выборов 2024 года в Грузии ожидаются попытки давления на население и запугивания.

По словам Ираклия Кобахидзе, Виола фон Крамон «один из сателлитов радикальной оппозиции», пишет «ИнтерпрессНьюс».

«Виола фон Крамон - несерьезный человек. Думаю, вообще не стоит комментировать комментарии этого человека. У нее есть своя политическая повестка дня, и она следует этой повестке. Мы знаем, что она - один из сателлитов радикальной оппозиции, не знаю, как это назвать. В любом случае, дополнительный комментарий делать не нужно», - сказал Кобахидзе.

Для справки, европарламентарий Виола фон Крамон на совместной пресс-конференции с одним из основателей «Мтавари архи» Никой Гварамия в Страсбурге коснулась выборов 2024 года и отметила, что ожидаются попытки давления на население и запугивания, чтобы скорректировать результаты выборов в свою пользу.

«Европейский союз и международное сообщество выступают против эскалации отношений в Грузии, которая произошла во время последних выборов. Мы думаем, что будут попытки давления на население и запугивания. Мы знаем все, что может быть сделано, знаем все их «трюки», чтобы подогнать итоги выборов в свою пользу», - заявила Виола фон Крамон, передает «Мтавари архи».