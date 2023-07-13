В Грузии подводят итоги саммита НАТО в Вильнюсе. В правящей партии не увидели существенной разницы между предложениями альянса Украине и Грузии. Оппоненты «Грузинской мечты» напротив, считают, что из-за политики властей страна упустила исторический шанс продвинуться вперед на пути интеграции в НАТО.

В Грузии многие считают справедливым и логичным решение вильнюсского саммита НАТО сократить Украине путь в альянс, позволив ей обойти МАР – План действий по членству. Но почему такое же исключение не сделали для Грузии и оставили в силе решение пройти МАР, здесь откровенно не понимают.

Что касается правящей партии, то там считают, что существенной разницы между предложениями Киеву и Тбилиси нет, и не стоит «завидовать» Украине. Об этом утром сказал депутат правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили, посоветовав «горячим головам остыть», прежде, чем рассуждать на эту тему:

«В первую очередь, найдем разницу в том, что в Украине идет тяжелейшая война, и на этом фоне ставить в одну плоскость Грузию и Украину, означает спекуляцию, абсолютную политическую слепоту и полное отсутствие у оппозиции понятия родины».

В условиях этой войны, продолжил Кадагишвили, «сама НАТО оказалась не готова представить Украине конкретные предложения», например, незамедлительно принять ее в альянс или по крайне мере назвать дату ее вхождения в эту организацию.

Представители правящей силы в эти дни ведут интенсивные разговоры о том, что это сама НАТО не готова к принятию новых членов, что Грузия давно соответствует стандартам для вхождения в альянс, что призывы к проведению реформ – всего лишь отговорки, и НАТО следует проявить «геополитическую смелость». А, следуя словам председателя партии власти Ираклия Кобахидзе, грузинская власть ведет такую же разумную, основанную на опасениях политику, как и НАТО, разница лишь в масштабах.

«НАТО боится ядерной войны (с Россией), а мы боимся простой войны, потому что если ядерная война уничтожит весь мир, то Грузию уничтожит обыкновенная война», – пояснял Кобахидзе все тонкости геополитики в ночном эфире ОВГ 11 июля после того, как было обнародовано коммюнике вильнюсского саммита НАТО. Тем самым он нивелировал ожидания и критику оппонентов.

С чем не согласны в оппозиции, говорит депутат политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе:

«Члены альянса остаются верными соглашению бухарестского саммита – это очень важно для Грузии. Но сожаление вызывает тот факт, что Грузии, которая также оккупирована (как Украина) и очень давно является страной-аспирантом НАТО, не был предоставлен ускоренный план членства, как Украине. В следующем году, когда будет саммит НАТО в Вашингтоне, очень важно, чтобы наряду с Украиной и Грузия получила ускоренный план вхождения в НАТО».

Хатия Деканоидзе там же поспешила добавить, что это представляется ей маловероятным в условиях правления «Грузинской мечты». Ссылаясь на свои источники, Деканоидзе, как и другие оппозиционные депутаты, утверждает, что премьер- министр Ираклий Гарибашвили не был приглашен на саммит из-за его антизападной и антинатовской риторики. Отдаление альянса от грузинских властей многие узрели и в том, что министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили не был приглашен на ключевые мероприятия саммита и даже на званые обеды.

Это предположение усилилось после заявления президента США Джо Байдена, которое он сделал после саммита, обращаясь к литовской молодежи. Американский президент борьбу грузинского народа за демократию поставил в ряд с белорусской:

«Поскольку вы так долго жили в условиях отказа от свободы, многие из вас, кто постарше, лучше других знают, насколько ценно право определять свое будущее, ценно для людей повсюду – не только в Украине, но и в Беларуси, Молдове, Грузии – во всех местах по всему миру, где люди продолжают бороться за то, чтобы их голоса были услышаны. Поэтому мое послание – мое послание всем вам сегодня: продолжайте в том же духе. Продолжайте».

Это и есть доказательство того, что в Вашингтоне «Грузинскую мечту» и грузинский народ рассматривают не как единое целое, заключает депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«…Наш стратегический партнер, президент США упоминает Грузию наряду с Белоруссией, где тяжелейшие проблемы с демократией, с реформами, с защитой прав человека. Это печально, но мы должны знать, что Байден не будет делать за нас то, что необходимо. Поэтому мы, граждане, должны прикладывать больше усилий, чтобы у нас не было такой власти, которая опозорит нас в международных масштабах».

«Послания из Вильнюса были ясными: двери НАТО широко открыты как для Грузии, так и для Украины», – заявила сегодня посол США в Грузии Келли Дегнан, отметив, что сейчас главное – политическая смелость грузинских властей для выполнения реформ, которых ждут и в ЕС. Это касается судебной системы, усиления демократических институтов. Общаясь с журналистами, посол Дегнан прокомментировала и погром прайд-фестиваля, устроенный 8 июля гомофобными группами. «Я думаю, что все в Тбилиси будут чувствовать себя намного спокойнее, когда люди, запечатленные на видеокадрах, будут арестованы и наказаны», – сказала посол США. На что председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе резко ответил, что это не дело посла – «заказывать чьи-то аресты». «Дипломат об этом не должен говорить», – сказал Кобахидзе, и там же позволил себе самому вмешиваться в дела правосудия, отметив, что если и нужно наказывать кого-то, то тех «насильников», которые участвовали 7-8 марта в акциях против принятия так называемого российского закона об «иноагентах».

По мнению наблюдателей, лидер «Грузинской мечты» Кобахидзе тем самым дал ясно понять, что грузинская власть не намерена следовать рекомендациям западных партнеров, необходимым для интеграции Грузии в НАТО и ЕС.

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