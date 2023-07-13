Вот вопрос, который меня давно волнует: а что же американцы столько лет делали в Афганистане? И почему они оттуда ушли? Миссия закончена, забудьте?

И совсем уже риторический вопрос: а кто мне даст ответ на эти мои вопросы? Куда писать, кого беспокоить? В Госдеп США?

Это я шучу.

Недавно я посмотрел фильм Гая Ричи «Переводчик».

Мне нравится Гай Ричи, у него некоторые картины весьма смотрибельные и качественные – это в первую очередь «Большой куш», где великолепно играет Брэд Питт, и, конечно, уже ставшая классической – «Карты, деньги, два ствола».

Два его фильма из серии про Шерлока Холмса довольно забавные, хотя никак не могу понять, при чем тут Шерлок Холмс. Но дело, как говорится, хозяйское; захотелось режиссеру назвать двух отчаянных героев Шерлоком и Ватсоном, и назвал. А то, что к настоящему Холмсу и его простодушному приятелю эти образы никакого отношения не имеют, это ерунда. Теперь уже давно все стало шиворот навыворот и мастера культуры стараются создать нечто новаторское, что заинтересует продюсеров, прокатчиков и, конечно же, зрителей. Вот недавно англичанин Билл Томас снял свою версию «Трех мушкетеров» и там Д‘Артаньяна сыграл актер Малачи Пуллар-Латчмен, темнокожий актер. Ну и что? И ничего. Революция, как говорится, от этого не пострадала. Правда картина получила очень низкие оценки и при просмотре, кроме здорового детского смеха, никаких других эмоций она не вызывает, но это тоже ерунда.

Я как-то уже привык, что в современном либеральном обществе на цвет кожи стараются не обращать внимания, и это очень правильно. Хотя пока что меня это чуть-чуть напрягает. Напрягает в области искусства. Наверное, со временем я к этому привыкну и будет все равно, если Ларину сыграет Вупи Голдберг, Дон-Кихота Азамат Мусагалиев, а принца датского – мой любимый Майкл Джордан. Главное, чтобы Офелию Тимур Батрутдинов не сыграл, и только потому, что Батрутдинов – слабый актер и Офелия у него получится неубедительной. Вот Гарик Харламов – он как актер на порядок сильнее Тимура «Каштана» и Офелия у него выйдет отличной, если, конечно, он свою эспаньолку сбреет.

Но, по большому счету, и с эспаньолкой тоже можно играть. Современный, продвинутый «пипл схавает».

Снова шучу.

Шутки шутками, а легендарная Сара Бернар в свое время сыграла Гамлета, но по мне, это был скорее эксперимент. Хотя спектакль я по известным причинам не видел. Но даже если бы видел, есть у меня подозрение, что во время просмотра я б все время думал о том, что «а Гамлет-то под одеждой женщина».

Возвращаюсь к Гаю Ричи.

Посмотрел я намедни, как уже говорил, его фильм 2022 года «Переводчик». Действие картины происходит в Афганистане, в 2018 году. Коротенько о сюжете: во время спецоперации, сержант армии США Джон Кинли попадает в засаду. В живых остаются только сам раненный Кинли и местный переводчик Ахмед, который сотрудничает с американцами. Очнувшись уже у себя на родине, Кинли не помнит, как ему удалось выжить, но понимает, что именно Ахмед спас ему жизнь, протащив на себе через опасные территории. Теперь чувство вины не дает Джону покоя, и он решает вернуться за Ахмедом и его семьей, которую в Афганистане усиленно ищут талибы; вернуться, чтобы помочь ему эмигрировать в Штаты, что Ахмеду и было обещано.

Такова вкратце история, показанная в картине. Надо сказать, что фильм сделан в несвойственной для Ричи серьезной манере и это хорошо. Данный сюжет не предусматривает шуточки, иронии, сарказмы и все те заморочки, которыми славен Гай Ричи и которые его картинам придают флер несерьезности.

Тут все прямолинейно и без всяких экивоков. Крепкий боевик, сделанный очень качественно и главный герой - очень хороший актер Джейк Джилленхол.

Но я сейчас не о художественных достоинствах фильма «имею вам сказать». Перед финальными титрами авторы фильма дали заставку с текстом, в котором говорилось, что после ухода США из Афганистана, в 2019 году, в стране остались около трехсот переводчиков, то есть людей, которые работали на США и которым была обещана переброска в Соединенные Штаты. Но их не взяли, их оставили, и всех этих 300 переводчиков вместе с их семьями талибы потом казнили. И это не авторские фантазии, а реальность.

В картине показано, как герой борется с американской бюрократией, дабы получить визу для своего спасителя Ахмеда, чтобы его вместе с семьей вывести на запад. И под конец, отчаявшись пробиться сквозь чиновничьи преграды, сам возвращается в зону конфликта, нанимает частную военную компанию для того, чтобы спасти Ахмеда.

Да, это кино, и в кино у Ахмеда оказался защитник, который пошел на риск и спас его. Но спаситель был частным лицом, а почему же всесильные чиновники не помогли и не выполнили своего слова? И в конечном счете оставили на погибель всех тех людей, которые ждали и надеялись?

Я понимаю, что еще очень много надо работать, дабы наш мир стал идеальным. Нерадивости и равнодушия хватает с лихвой во всех странах. США – далеко не идеальное государство, и в чем-то коммунисты были правы, когда говорили, что капитализм – это плохо. Тогда во времена псевдосоциализма, мы, жители СССР думали, что мир капитала – это рай! Что там все строго по закону и, по совести. Оказалось, что не совсем так на самом деле. Хотя, конечно, западные ценности и западное законодательство не сравнить с совковыми, но, все-таки...

Все-таки, как же было, наверно, тем тремстам семьям больно, горько и обидно, когда они поняли, что их оставили погибать.

И вопрос у меня на это раз такой – а почему власти США их бросили на произвол судьбы?

И где гарантия, что в следующий раз так не поступят со мной или с моими близкими?

И вообще, что есть истина?

А самое, наверно, главное, надо жить по принципу – на бога надейся, но сам не плошай.

Хотя, трудно так жить...

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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