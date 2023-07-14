Вот уже не меньше полутора десятка лет в Сухуме стояло и ветшало пустующее здание последней в городе бани. Оно было приватизировано, владелец недавно решил его снести и построить там что-то рентабельное. Из-за этого в Абхазии разгорелся спор о том, не является ли здание историческим памятником.

На днях в абхазском интернет-сообществе разгорелись споры после того, как кто-то из пользователей опубликовал видео с грудой строительного мусора на земле и стоящей рядом строительной техникой. Речь шла о демонтаже здания бывшей сухумской городской бани номер 3, расположенной у пересечения улиц Воронова и Лакоба. Одни комментаторы возмущались тем, что происходит новое покушение на историко-культурное наследие, другие недоумевали: что в этом двухэтажном пустующем и ветшающем уже лет пятнадцать здании привлекательного, кроме полукруглого продолговатого окна на втором этаже?

Затем в интервью «Апсныпресс» начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарик Сангулия заявил, что здание бани не входит и никогда не входило в реестр памятников историко-культурного наследия республики:

«Баня была давно приватизирована и находилась в частных руках. После войны она работала 3-4 года, а затем перестала функционировать. Если ранее приватизированный объект объявить сегодня памятником историко-культурного наследия, то его хозяева не будут иметь права в нем что-либо изменить. Затем нам придется расторгнуть договор и выплатить нынешним собственникам компенсацию в размере до 60 млн рублей. У Госуправления, да и у государства таких денег нет», – сказал Сангулия.

Некоторые комментаторы в соцсетях отмечали, что «3-4 года» – это явная ошибка. Уже приватизированная баня работала минимум до десятых годов текущего века, в ней были и сауна, и массажный кабинет. Другое дело, что она еле сводила концы с концами, посетителей становилось все меньше, и она в конце концов закрылась из-за убыточности. Что собирается возводить владелец бывшей бани на ее месте, никому из интернет-комментаторов не было известно, но некоторые из них сразу предположили, что гостиницу.

Несмотря на разъяснения Сангулия, большинство интернет-комментаторов негодовало:

« Будет очередной бетонный « красавец»»;

«Снесите нафиг все… Неужели нельзя в этом же здании придумать что-то интересное, с сохранением истории Сухумчика? Хотя лучше бетонный гигант же поставить…»;

« Так хочется после всех ваших вердиктов и нестандартных решений, чтоб пришел тот, кто будет сносить все ваши строения к чертям собачьим. Неужели никак нельзя насытиться в конце концов? Сколько вы все с собой заберете на тот свет?»;

«Кощунство – так не любить свою историю, город, жителей».

Но были и возражающие им:

« Рекомендую всем тем, кто так переживает за историко- культурное наследие, открыть закон об икн 1997-2016 гг. и почитать, какие объекты входят и по каким признакам они являются таковыми»;

«Меня не оставляет ощущение, что главной движущей силой недовольных является банальная человеческая зависть. По-вашему, любить свой город – это спокойно ходить мимо десятилетиями ветшающих и пустующих зданий, руин, зарастающих бурьяном и деревьями? Это вас не возмущает, не беспокоит? Но стоит кому-то разбудить в вас «собаку на сене» – тут же негодованием начинают наполняться сердца. А если это никому не нужное здание будет стоять и разрушаться еще 50, 100 лет – вот тогда ваши души, наверное, будут спокойны».

Сегодня на Абхазском телевидении прошел репортаж на эту тему. Его авторы так и не смогли выяснить дату строительства здания – то ли тридцатые годы прошлого века, то ли 1957 год. Кстати, оно так пока и стоит. Снесено соседнее, располагавшееся ближе к морю одноэтажное здание позднейшей постройки из красного кирпича, где несколько десятилетий назад устраивались поминки и тому подобные мероприятия. В телерепортаже был показан не только фасад, но и внутренние помещения бывшей бани. Очевидно, что перестроить во что-то презентабельное это обветшалое строение невозможно. Тот же Гарик Сангулия сообщил телезрителям, что две недели назад была создана комиссия, чтобы провести экспертизу:

«Это строение, которое не было нашим памятником, стояло на сносе. Вот теперь они должны решить, экспертиза должна решить. Но в любом случае у строения есть свой собственник, оно никому больше не может принадлежать, потому что давно было продано».

Сегодня я побывал у здания бывшей бани. Строительного мусора и техники там уже нет, но вся площадка перед ним огорожена ленточками. Напротив через улицу Воронова стоит большой девятиэтажный жилой дом преподавательского состава АГУ, заселенный в позднесоветское время.

Вот что о разгоревшейся дискуссии говорит общественно-политический деятель Нугзар Агрба:

«Еще когда был студентом, часто ходил в эту баню. А после войны ее приватизировали, новые хозяева пришли. Они все будут делать по своему усмотрению, и ты ничего против не скажешь, если это все будет по закону.

– После войны там и сауна была, и массаж. Но все меньше и меньше людей шло. Я приходил туда, видел… Ну, просто она не приносила никакого дохода. Не то что дохода…

– Возможно, из-за дороговизны люди перестали туда ходить.

– Да не было там никакой дороговизны. Я думаю просто, сегодня дома у всех установлены электронагревательные баки…

– Наверное, что-то там поменяется, возможно, гостиницу построят. Место очень выгодное, рядом с морем. Или магазин. Ну, пусть строят, ради бога. Что делать? Не надо людям мешать, если что меняют, что-то делают».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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