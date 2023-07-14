В клинике «Вивамеди» произошел «непонятный инцидент» с участием польского врача

Специальная пенитенциарная служба распространила заявление, в котором попыталась опровергнуть слова третьего президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что к нему долгое время не допускали иностранных врачей:

«29 ноября 2022 года министр юстиции, исходя из высокой ответственности за жизнь и здоровье заключенных, предложил осужденному Михаилу Саакашвили, который не следовал рекомендациям лечащих врачей, пригласить любого иностранного врача из любой зарубежной клиники, с целью включения его в процесс лечения.

20 марта 2023 года, спустя почти 4 месяца, в службу обратилась мать осужденного, с заявлением, которое не соответствовало стандартам, установленным законодательством Грузии. Заявителю неоднократно в письменной и устной форме разъяснялось, что врачи должны иметь право осуществлять временную медицинскую деятельность в Грузии…

Тем не менее, общественности была преподнесена неверная информация о том, что польских медиков якобы не пускают к осужденному.

Через 7 месяцев после предложения Минюста, 5 июля 2023 года, адвокат осужденного представил обращение, в соответствующей форме, о допуске польских врачей в клинику «Вивамеди», к осужденному Саакашвили.

12 июля врачам была предоставлена возможность посетить осужденного…

Во время визита произошел непонятный инцидент с участием одного из польских врачей. В частности, польский врач завернул в бумагу «образец», взятый у осужденного Михаила Саакашвили, и попытался пронести его в обуви. Следует отметить, что сама служба предоставила им право взять «образец», полученный в официальном порядке», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети Facebook, передает SOVA.

Об инциденте на специальном брифинге рассказал и министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Глава Минюста обратился к МИД Грузии с просьбой выяснить у посольства Польши обстоятельства произошедшего с врачом.