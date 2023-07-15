«Стыр Ныхас» предложил открыть в Цхинвали аллею в честь видных осетинских деятелей

Международное общественное движение Высшего совета осетин «Стыр Ныхас» в ходе недавнего визита в самопровозглашенную республику Южная Осетия предложило установить в парке имени Валерия Хубулова («Большом парке») бюсты выдающихся осетинских деятелей. Об этом президенту Алану Гаглоеву рассказал глава столичной администрации Ромео Хугаев.

«Врио председателя организации Казбек Еналдиев предложил открыть в республике аллею с бюстами известных осетинских деятелей, к примеру, Нафи Джуссоева, Рутена Гаглоева и других. Эту аллею они бы хотели открыть в «Большом парке». Все расходы «Стыр Ныхас» берет на себя и в любое время готов приступить к работе», - сказал мэр.

Хугаев отметил, что положительно отнесся к данной инициативе, так как парк должен быть не только местом развлечения, но и помогать нравственному воспитанию молодежи, пишет информагентство «Рес».

«Наверное, будет не совсем правильно, если мы откроем эту аллею, и там не будет бюста человеку, в честь которого назван парк. Мы озвучили это предложение Совету, и они дали положительный ответ. Подобную аллею «Стыр Ныхас» уже открыли в Моздоке. Думаю, если этот проект будет реализован, он не только украсит парк, но и поможет сохранить память о выдающихся личностях, внесших вклад в развитие Осетии», - сказал глава администрации.

Глава республики отметил, что это хороший проект, и поручил предоставить информацию по итогам заседания комиссии, а также выбрать наиболее подходящие для бюстов места совместно с управлением капитального строительства республики. Помимо этого, Алан Гаглоев поручил проработать системный подход в вопросе размещения памятников именитым осетинам и в дальнейшем.