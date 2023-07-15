«Я выразил поддержку ЕС прямому диалогу между бывшей НКАО и Баку» - Мишель

На трехсторонней встрече премьер-министра Армении, президента Азербайджана и председателя Европейского совета в Брюсселе обсуждалось положение народа непризнанного Нагорного Карабаха и ситуация в Лачинском коридоре. Об этом после встречи заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, добавив, что нынешняя ситуация, безусловно, нестабильна и не отвечает интересам ни одной из сторон.

«Мы также обсудили конкретные шаги, которые помогут нормализовать ситуацию», - сказал Мишель.

«Я подчеркнул, что необходимо открыть Лачинскую дорогу, а также подчеркнул готовность Азербайджана осуществлять гуманитарные поставки через Агдам. Я считаю оба варианта важными и призываю обе стороны осуществлять гуманитарные поставки, чтобы удовлетворить потребности местного населения», - отметил председатель Совета ЕС.

«Я также приветствовал возобновление медицинской эвакуации Международным комитетом Красного Креста», - приводит слова Мишеля Радио Азатутюн.

Местное население нуждается в гарантиях, в первую очередь, касательно своих прав и безопасности, подчеркнул, продолжая, Шарль Мишель, продолжив: «В этом контексте я выразил поддержку Евросоюзом прямого диалога между бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью и Баку».

По его заверению, этот диалог должен обеспечить столь необходимое доверие для всех сторон.