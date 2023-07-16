Иран и РФ будут обмениваться электроэнергией через Грузию, Армению и Азербайджан. Об этом заявил министр энергетики Ирана Али Акбар Меграбян, пишет SOVA. Глава ведомства отметил, что переговоры идут к завершению.

«Для обмена электроэнергией с Россией мы воспользовались двумя маршрутами - Азербайджанской республикой и Арменией-Грузией, и мы находимся в процессе окончательных переговоров и реализации», - заявил министр.

Министр энергетики Ирана добавил, что Тегеран стремится обмениваться электроэнергией с некоторыми соседями без оплаты.

«Скоро мы начнем обмениваться электроэнергией с Россией через Азербайджан. Подключение к российской электросети через Армению и Грузию также стоит на повестке дня», - заключил он.

Ранее глава Министерства территориального управления Армении Гнел Саносян и министр энергетики Ирана Али Акбар Меграбян в Тегеране говорили об окончании строительства третьей высоковольтной ЛЭП. Проект позволит увеличить объемы бартера, по которому Ереван получает иранский газ, а в обмен поставляет электроэнергию.

В Тбилиси планы Тегерана и Москвы пока не комментировали.