Школьников подключили к плетению сетей для югоосетинских бойцов

Ученики и педагоги цхинвальской средней школы №2 продолжают плести маскировочные сети для югоосетинских бойцов, воюющих в Украине на стороне российских войск, передает агентство «Рес». Одну партию сетей на фронт уже отправили.

По словам директора школы Ольги Михаилиди, сейчас планируется сплести большую партию сетей – 60 штук. Приобрести материал помог президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев.

«За счет своевременного оказания помощи президентом мы смогли заказать материал и вовремя доставить его в республику. Найти материал для сетей очень сложно, потому что сейчас вся Россия занята волонтерским движением, плетением этих сетей. Мы рассчитываем сплести 60 сетей, но насколько оперативно это сделаем, не знаю. Нас очень мало, нужно больше людей», – сказала Михаил иди.

По ее словам, инициативная группа занимается плетением до глубокой ночи, но для такой объемной работы нужно больше людей.

«Комитет по делам молодежи, студенты, районы могли бы откликнуться, выделить один день и помочь. Неужели мы настолько отгородились от этой войны, что забыли про наших парней, которые там воюют? Было бы хорошо, если бы откликнулись ателье, где есть швейные машинки, потому что ребята просят маскировочные халаты, которые можно изготовить только на швейной машинке», – отметила она.

Инициативная группа плетет сети в здании югоосетинского Гостелевидения, где, по словам Михаилиди, им предоставили помещение.