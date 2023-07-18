Уроженца Грузии экстрадируют из Чехии в США

Министр юстиции Чехии Павел Блажек подписал распоряжение об экстрадиции в США криминального авторитета, уроженца Грузии Полада Омарова. Об этом сообщили издания Novinky и Pravo.

Как пишет «Европейская правда», подозреваемый должен ответить перед судом в США за несколько преступлений, в том числе за причастность к подготовке убийства сотрудницы персидской службы «Голоса Америки» Масих Алинеджад. Она родилась в Праге и является ярым критиком иранских властей.

Отмечается, что передача 38-летнего Омарова, задержанного в январе, должна состояться в течение нескольких дней. Пресс-секретарь министерства юстиции Владимир Ржепка уточнил, что обвиняемого должны привлечь к уголовной ответственности на основании решения Муниципального суда Праги от 25 мая.

Отметим, что суд допустил экстрадицию гражданина Грузии Полада Омарова в США, Грузию и Казахстан, передавало Radio Prague International.

В США подозреваемому грозит пожизненное заключение, но не за вышеупомянутую подготовку к убийству, которая предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, а за владение и опасное обращение с огнестрельным оружием.

Как заявил Владимир Ржепка, в США два разных суда выдали ордера на арест Омарова, второй из которых связан с подготовкой к убийству, а также отмыванием денег.

Согласно американскому обвинению, в деле о подготовке к убийству журналистки подозреваемый был связующим звеном между организатором убийства из Ирана и исполнителем в США, который собрал 30 тысяч долларов на преступление, запланированное на конец июля 2022 года.

Кроме того, как утверждает обвинение, группа Омарова пыталась шантажировать двух американских бизнесменов в 2021 и 2022 годах, заставляя их передать деньги подозреваемым, в частности, стреляя в них и бросая бутылки с зажигательной смесью в магазин одного из них.