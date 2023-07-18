Не так давно попалось на глаза высказывание Умберто Эко: «Основная проблема современной интернет-цивилизации и социальных сетей заключается, быть может, в том, что расплодилась масса идиотов, вещающих с таким апломбом, будто им позавчера вручили Нобелевскую премию». Если учесть, что итальянский ученый, философ, специалист по семиотике и средневековой эстетике, теоретик культуры, литературный критик, писатель, публицист, как аттестует его Википедия, Умберто Эко ушел из жизни в 2016 году, то его блестящему, на мой взгляд, наблюдению как минимум уже семь лет.

Зачем высмеивать самовлюбленность одного автора, страсть другого к изложению «многотомных» банальностей и так далее? Ведь авторов это ни на йоту не изменит, а только обидит

В последнее время, просматривая фейсбучную ленту, не раз поминаю эту цитату, хотя и раньше, как и немалому числу моих друзей, в подобной ситуации приходило в голову нечто подобное. Собственно говоря, люди в своей сути не меняются, и, скажем, в прошлом веке такие же любители повитийствовать просто сидели во дворе на лавочке и удовлетворялись тем числом слушателей, которые находились в тот момент рядом, порой и одним слушателем. Но вот пришла эпоха соцсетей – и настал их звездный час. Теперь их откровениям с ложной претензией на гениальность может внимать, как говорится, немереное число интернет-пользователей. Ну, как немереное? Конечно, их посты читают, как шутят у них за спиной злые языки, в основном, члены их секты. Нередко так же, как и сами «гуру», смутно понимающие, где в предложениях требуется ставить запятые, постоянно путающие, где в глаголах надо, а где не надо ставить мягкий знак и так далее. Ясное дело, что сектанты восхищаются их очередными текстами, и это подпитывает и вдохновляет «витий». Потенциальные же критики предпочитают не реагировать на них, задавая себе, насколько знаю, вопрос: а смысл? Зачем высмеивать самовлюбленность одного автора, страсть другого к изложению «многотомных» банальностей и так далее? Ведь авторов это ни на йоту не изменит, а только обидит, а также подкинет на их защиту «поклонников талантов». Ну, и пусть себе пишут, если это стало частью их существования…

Кстати, благодаря интернет-цивилизации и соцсетям давно успокоились и сочинители бездарных литературных текстов, в свое время упорно и безуспешно атаковавшие редакции издательств и периодических изданий. Теперь их похвалят похожие на них друзья в интернете, и все останутся довольны…

В общем, если сформулировать максимально лаконично, есть от этой самой интернет-цивилизации и своя очевидная польза, и свои несомненные издержки.

Обо многих людях, которых знаешь в реальной жизни, соцсети позволяют узнать порой много больше, чем знал бы без них, – и позитивного, и негативного

Обо многих людях, которых знаешь в реальной жизни, соцсети позволяют узнать порой много больше, чем знал бы без них, – и позитивного, и негативного. От иных интернет-анонимов узнаешь такое, что в реале он воздержался бы сказать. А еще наблюдателям становятся известны морально-этические коллизии и картинки окружающей жизни, о которых, бывало, и не подозревали.

Так, в канун школьных выпускных балов внимание пользователей абхазского сегмента соцсети Фейсбук привлек такой пост за подписью «Анонимный пользователь»:

«Добрый вечер всем. Мой сын закончил школу, и у него послезавтра банкет, его мечта в тот день погулять на машине Гелендваген, но, к сожалению, я не могу осуществить его мечту. Но, может, кто-то, кто имеет такую машину, прочтет эту публикацию и захочет осчастливить одного выпускника, сделает ему огромный подарок и повезет его на своей машине на банкет».

Некоторые интернет-комментаторы были озадачены приземленностью такой мечты. Не исключено, кстати, что им вспомнился нашумевший несколько лет назад сюжет на российском телеканале, когда люди дружно осудили гонки на этих автомобилях премиум-класса, который устроили на улицах Москвы выпускники одного из престижных вузов РФ. Вот и появились такие комментарии:

«Это не мечта, а понтовство. Если подъедет на «Жигулях», жизнь его, значит, не удалась?»;

«Мы в свое время перед выпускным совсем о другом мечтали – об учебе в избранном вузе, о благосклонности девушки, в которую влюблен…».

Но другие встали на защиту выпускника:

«Всего лишь детская мечта! Стоит столько злых комментариев писать? Ведь одно другому совсем не мешает. Пожелали бы лучше – пусть у него в будущем сбудутся все его мечты и желания! У кого есть гелик, сделайте подарок ребенку на выпускной. Пусть желание мальчика сбудется. Делайте добро».

В дальнейшем все развивалось на редкость благополучно. «Гелендваген», как оказалось, был у главы Администрации района, где жил выпускник, он прислал машину с водителем, и тот долго возил его с друзьями по разным достопримечательным местам… Но не всем наблюдавшим за этой историей в своих фейсбучных лентах, знаю, она показалась такой уж благостной и «романтичной».

Другой необычный пост:

«Добрый день, дорогие друзья! Ищем людей, которые смогут забирать хлеб, булочки, лаваши бесплатно. Каждый день готовится вкусный хлеб в Новом Афоне, развозим по магазинам, по родственникам, отдаем своим животным, но, к сожалению, очень много хлеба возвращается с прилавков магазинов, и мы готовы отдавать этот хлеб нуждающимся людям! Можно есть, можно отдавать своим животным, делать сухари, гренки и т.д., подходит для всего. Небольшие кирпичики белого хлеба, круглые лаваши и булочки с джемом. Мы не развозим, а отдаем в руки на вокзале в Новом Афоне».

Как и следовало ожидать, отклики, в основном, были самые добрые:

«Молодцы, ребята! Всевышний вас отблагодарит за такое доброе дело, низкий поклон вам»;

«Доброта и благодетели спасут мир! Дай Бог здоровья и благоденствия 100 лет».

Но почему все же «в основном»? Потому что появилось и такое: «Значит, такого качества ваш хлеб, что остается». Есть, говорят, такие люди, для которых не сказать за день кому-то гадость – это день потерять.

А мне вдруг вспомнилось, как тридцать лет назад, в разгар грузино-абхазской войны, маленький мальчик, вывезенный на вертолете из села в Очамчырском районе и оказавшийся в гудаутском пансионате «Черноморец», увидел в столовой хлеб и кричал отцу: «Папа, посмотри, хлеб, хлеб!».

Соцсети во многом изменили наш быт. Давно уже стали привычными такие объявления: посоветуйте хорошего электрика, дайте номер кондиционерщика… А на днях встретил и такое – крупным шрифтом: «Детский стоматолог хороший. Ребенку зуб надо удалить». Многие мои собеседники пожимали плечами: «Ну, это уже чересчур». Но процентов восемьдесят откликнувшихся в ФБ назвали имя одного и того же сухумского стоматолога. Значит, автор вопроса добилась-таки своего.

Но вот услышанная вчера жалоба молодой сухумчанки. Она состоит в нескольких чатах. Больше всего отвлекает родительский, того школьного класса, куда ходит ее ребенок. Чего только там ни приходится обсуждать… Вот сейчас идет ремонт классной комнаты – и бурно обсуждается почти тридцатью мамами, как в соответствии с новым ее обликом изменить школьную форму детям. А вчера ребенок пошел в дневной городской лагерь, администрация которого установила связь в чате с родителями потока. И началось… Мама сидит на работе, и тут через каждые пять минут звуковой сигнал в айфоне о том, что в чат пришло новое сообщение. Кто-то пишет, что ее мальчик потерял крестик, и просит помочь его найти. Кто-то спрашивает, почему ее дочке досталась зеленая лагерная майка, а остальным синие, и ей объясняют, что синие – у мальчиков, а зеленые – у девочек. Кто-то сообщает, что ее мальчик завтра не придет, потому что у него тренировка по футболу… Все бы хорошо, но зачем все это знать многим десяткам родителей?

От интернет-цивилизации мы уже никогда не откажемся, как и не вернемся жить в пещеры

Я посоветовал жалобщице отключить функцию звуковых сигналов, но она, подумав, отказалась: а вдруг что-то важное, когда это необходимо, пропущу?

Словом, от интернет-цивилизации мы уже никогда не откажемся, как и не вернемся жить в пещеры. Ну, а от издержек как спасаться, каждый должен думать сам.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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