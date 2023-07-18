Персональная выставка абхазского художника Виссариона Цвижба, приуроченная к его юбилею, открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме. На ней представлены работы Цвижба за период, охватывающий более пятидесяти лет. По словам дизайнера и директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, самым поразительным является энергетика художника, которая с возрастом не ослабевает. Виссарион (Сергей) Цвижба родился в 1943 году в селе Члоу. Окончил факультет живописи Тбилисской государственной академии художеств. С 1976 года является членом Союза художников Абхазии и СССР. Он преподавал в Сухумском художественном училище, долгие годы работал в журнале «Апсны Аказара» («Искусство Абхазии») и в журнале «Амцабз», где трудится и в настоящее время. Был в его творческой биографии и Абхазский драматический театр в 1970-е годы. Выставка называется «Дорога в гору», директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия поделилась своими мыслями о творчестве Виссариона Цвижба и его месте художественной среде Абхазии.

Название выставки, уверена она, не случайно, оно выражает путь художника в творчестве:

«Для него – это гора, конечно. Творчество – это очень высокая точка, к которой он все-таки идет всю жизнь, по его признанию, спотыкаясь, задумываясь, падая, поднимаясь внутри своего творчества. Выставка очень объемная, потому что самая первая работа, с которой начинается экспозиция в большом зале, мы ее называем «Скрипка», но она называется «1941-й год». Она была написана к 30-летию победы в Великой Отечественной войне в 1974 году. Она была ключевая в его творчестве, потому что сразу участвовала в выставках, ее сразу закупила Картинная галерея. Она собрана из театрального реквизита, и окно, которое вы там увидите, это тоже окно Абхазского театра. Это такая метафора, условность, которая, на мой взгляд, не так сильно была распространена в теме Победы в Великой Отечественной войне в те годы. И это еще раз подчеркивает его новаторство».

По словам Эльвиры Арсалия, Виссарион Цвижба принадлежит к тому поколению художников, которые стояли у истоков абхазского изобразительного искусства:

«Здесь представлены работы, созданные за последние 50 лет, в 1970-е, 1980-е, 1990-е, в 2000-е годы и работы, которые он совсем недавно закончил. О его творчестве очень сложно говорить, потому что он – большой художник, он художник интересный, по темам, по тому, как он это делает. Если мы посмотрим на абхазское изобразительное искусство, на его историю, профессионально оно создавалось во второй половине XX века в 1960-е, в 1970-е годы. И как раз Виссарион Цвижба относился к этому поколению – это Евгений Котляров, Виталий Лакрба, Валентина Хурхумал, Зоя Аджинджал. И вот мы вчера с ним говорили, и он сказал такую фразу: «Мы настолько были единой творческой средой, единым порывом, что я иногда иду по городу и мне даже кажется, что я вижу их тени». Эльвира Арсалия считает, что художник не противопоставляет себя академической школе, но его новаторский подход обозначился уже в 1970-е и в 1980-е годы. Он участвовал в выставке молодых художников в 1972 году, которая по тем временам была очень смелой, она представляла альтернативную экспозицию, которая вызвала большой интерес и споры.

Среди выставленных работ она выделила две темы – историческую и лирическую:

«Сегодня Виссариона Цвижба, на мой взгляд, очень интересует исторический жанр. У него в большом зале есть работы из цикла «Цабал», над которым он работает несколько лет. Историческая тема есть в его творчестве всегда. Мы видим в большом зале «Мартовское утро». Художник выступает как обладатель особой миссии, чтобы воссоздать исторические события. Конечно, ему как художнику не чужда лирика. Здесь очень красивые женские образы, они создают целую галерею женских портретов, которые в его творчестве занимают особенное место. Я хочу сказать, что это еще и юбилейная выставка. Что скрывать, ему 80 лет. И когда заходишь в зал, настолько здесь много жизни, энергии, красоты, борьбы, вопросов, это восхищает, просто респект!» Виссарион (Сергей) Цвижба объяснил, почему он назвал свою выставку «Дорогой в горы» и чем отмечен его путь в живописи:

«Фактически каждый из нас стремится в гору, хочет подняться. Это, видимо, подсознательное стремление. Мы же идем куда-то, мечта наша, к сожалению, не достигает перевалов. Если даже умирая упадешь, голова все-таки должна быть в сторону гор, не спиной оборачиваясь. – Сергей, к чему вы идете, если ваш путь как художника окинуть взглядом? – Трудно об этом говорить, у каждого человека есть тщеславие и патриотизм, черт его знает! Я лично, что еще умею делать? Больше ничего! Наверное, все-таки это самовыражение, внутри у человека что-то кипит, надо же выразить себя. А живопись – это очень тайная вещь, надо стремиться узнать эту тайну, но, к сожалению, это – недосягаемо. Чуть-чуть, наверное, коснешься ее, потом она не отпускает, держит тебя, как человек дышит, вот так же. Каждый из нас ищет место под солнцем.

– Очень свежий дух от ваших работ, откуда энергия, в чем вы черпаете силу?

– Кто это знает? У каждого человека свой темперамент, это – от рождения. Специально ничего не сделаешь, если даже специально что-то сделаешь, из этого ничего не получится. Наверное, вложена эта энергия, манера и мастерство тоже вырабатываются. Все люди талантливые, но открыть талант, осилить лень, не быть ленивым, даже когда нет настроения, нет охоты, человек все равно должен работать. Между прочим, по темпераменту я – сыч. Утром я не могу работать, не получается. Потом тихо-тихо вечером, ночью больше энергии появляется. Сейчас уже возраст берет свое, бывало пятнадцать, шестнадцать часов работаешь и не чувствуешь усталость. Единственное, ноги устают, я стоя работаю, я не могу сидя работать…» По мнению художника, автор всегда в тени своих работ, он уходит, а его творчество остается. Художник получает самое главное удовольствие в процессе работы, ни зрительское признание, ни медали, звания и ордена не значат ничего, художник – не орденоносец. Самая главная работа Виссариона Цвижба, по его признанию, еще не написана, стремление к тому, чтобы создать шедевр есть, но реализовать его трудно.