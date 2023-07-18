В Тбилисском водохранилище нашли тело молодого человека

В Тбилисском водохранилище нашли тело человека. По имеющейся информации, на данном этапе тело не идентифицировано.

Тело, вероятно, принадлежит Луке Лацабидзе, которого ищут несколько дней.

Расследование в связи со случившимся начато по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение самоубийства, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

Ранее сегодня в Тбилисском водохранилище спасатели обнаружили тело мужчины средних лет. Спасатели нашли тело мужчины во время поисков 21-летнего Луки Лацабидзе, которого разыскивают вот уже четвертый день.